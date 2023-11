Kultowa marka kosmetyczna ogłosiła wielkie promocje na Black Friday 2023. Minus 50 proc.

Black Friday 2023. Kiedy w tym roku wypada święto zakupów?

Black Friday to wielkie święto zakupów, które do naszego kraju przywędrowało ze Stanów Zjednoczonych. Tradycyjnie w ostatni weekend listopada, dzień po Święcie Dziękczynienia Amerykanie wyruszają na łowy zakupowe, należy podkreślić, że za oceanem Black Friday to prawdziwe święto nie tylko z nazwy, wiele sklepów czynnych jest dłużej, niektóre całą noc, a rabaty sięgają nawet 80-90 procent. Obniżkami objęte jest praktycznie wszystko, od elektroniki poprzez ubrania i kosmetyki aż po wszelkiego rodzaju gadżety.

Kiedy wypada Black Friday 2023?

Black Friday zgodnie z tradycją odbywa się w ostatni weekend listopada, zatem w tym roku wypada on 24 listopada.

Black Friday 2023 u Charlotte Tilbury

Promocje na Black Friday u Charlotte Tilbury to między innymi oferta dwóch bestsellerów marki w cenie jednego. Dodatkowo przy zakupie wybranych produkt otrzymasz darmowe upominki z kultowej serii Pillow Talk. Dodatkowo świętuj powrót pożądanego Mystery Boxa do pielęgnacji skóry i cery! W pudełku z 6 pełnowymiarowymi produktami do pielęgnacji skóry, które są bestsellerami, w tym udoskonalający cerę Aerograf Rozjaśniający Puder Flawless Finish* i bestsellerowy podkład Beautiful Skin!

