Kultowa marka makijażowa świętuje 40-te urodziny. To oni wyznaczali trendy

Żadna marka nie zdefiniowała na nowo oblicza piękna tak jak M·A·C Cosmetics” - mówi Aida Moudachirou-Rébois, Global Senior Vice President/General Manager M·A·C Cosmetics. „Nasi założyciele nie tylko podnieśli poprzeczkę w zakresie jakości makijażu, ale uczynili goformą sztuki i stworzyli społeczność, która otwarcie przyjmuje założenia marki: wszystkie grupy wiekowe, wszystkie rasy, wszystkie płcie”.

Dziś M·A·C jest liderem w branży jako prestiżowa marka makijażowa będąca numer jeden na świecie, obecna w 130 krajach. Aby udowodnić, jak wspaniałe mogą być 40 urodziny i tym samym uczcić swoją bogatą historię, M·A·C zabiera nas wszystkich sentymentalną i inspirującą podróż do archiwalnych kolekcji i specjalnych produktów. Powrócą niektóre z najbardziej ukochanych kosmetyków wszech czasów, pojawią się ulepszenia najbardziej kultowych serii oraz nigdy wcześniej niepublikowane innowacje oraz powiew świeżości w wiodącej w branży kampanii filantropijnej M·A·C VIVA GLAM.

Następne 40 lat M·A·C

Aby uczcić tę rocznicę i nadchodzącą przyszłość, marka zaprezentowała w lutym nowy kreatywny claim „I Wear M·A·C” jak myśl przewodnią nadchodzących kampanii marki. Wszystko po to aby zjednoczyć fanów M·A·C wokół wspólnych wartości i niezachwianego zaangażowania w obronę tego, w co wierzy. Priorytety marki na kolejne 40 lat obejmują:

Kontynuację rozwoju profesjonalnego makijażu

Marka M·A·C nie tylko podniosła poprzeczkę w zakresie jakości makijażu, ale także uczyniła z niego formę sztuki i stworzyła platformę startową dla najbardziej utalentowanych i wpływowych wizażystów na świecie. Obecnie na całym świecie jest ponad 13 000 artystówM·A·C i marka nadal inwestuje w najlepszy w swojej klasie program edukacji artystów, zapewniający, że ich umiejętności i wiedza specjalistyczna pozostaną w czołówce branży. Pozostaje również zaangażowana w pogłębianie relacji ze 100 000 członków M·A·C PRO Artist, którzy konsekwentnie używają M·A·C w wiodących produkcjach telewizyjnych, filmowych i na Broadwayu, a także podczas Fashion Weeków. W swojej historii marka wspierała ponad 300 projektantów, a w sezonie AW24 z niecierpliwością czeka na wsparcie ponad 40 kolejnych w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu i Mediolanie.

„Jako pierwsza marka kosmetyków do makijażu stworzona dla i przez wizażystów, M·A·C zawsze postrzegała makijaż jako coś więcej niż tylko kosmetyk; to forma sztuki, medium nieograniczonych możliwości i celebracja indywidualności” - mówi Terry Barber, Globalny Dyrektor Kreatywny Makeup Artistry, M·A·C Cosmetics. „Z artyzmem u podstaw, M·A·C będzie nadal przenosić makijaż w inny wymiar dzięki naszej niezrównanej kreatywności i profesjonalnej wiedzy”.

Przedstawienie kolejnej generacji innowacji

Marka M·A·C wstrząsnęła przemysłem kosmetycznym 40 lat temu, gdy oddała moc profesjonalnego makijażu w ręce amatorów. Jakość i wydajność marki nie przypominały żadnych produktów kosmetycznych, jakie konsumenci kiedykolwiek widzieli - takich jak szminka RubyWoo (M·A·C sprzedaje 4 szminki Ruby Woo na 1 minutę) i epickie podkłady Studio Fix, które oferowały prawie 40 odcieni na dziesięciolecia przed tym, jak stało się standardem branżowym. Marka nigdy nie skończyła z innowacjami, a na 2024 rok zaplanowała szereg przełomowych premier nowych produktów, które mają stać się niezbędnymi zestawami do makijażu zarówno dla konsumentów, jak i wizażystów.

„Od samego początku produkty M·A·C wykraczały poza kanon piękna - dzięki formułom stworzonym, aby przewyższać konkurencję i inspirować nieograniczoną kreatywność i wyrażanie siebie” - mówi Moudachirou-Rébois. „Patrząc w przyszłość, pozostajemy zaangażowani w dostarczanie nowych, najnowocześniejszych formuł, przełomowych tekstur i odcieni wyznaczających trendy, abyzapewnić, że nasi klienci doświadczają czołowych innowacji w makijażu z każdym produktem, którego używają”.

Rozpoczynanie rozmów, kreowanie trendów i wpływanie na (pop)kulturę

M·A·C żyje, interpretuje i tworzy kulturę. M·A·C jest jedną z pierwszych marek kosmetycznych,które nawiązały współpracę z celebrytami i kultowymi popkulturowymi franczyzami - na długo zanim tego typu działania stały się tak wszechobecne jak dziś. M·A·C nadal pozostaje zobowiązany do współpracy z czołowymi osobowościami ze wszystkich środowisk i inspiracji nowych trendów poprzez platformę M·A·C Trend.

„Od momentu powstania, marka M·A·C jest zanurzona w życie kultury, aby zapewnić, że definiujemy trendy kosmetyczne, a nie podążamy za nimi” - mówi Drew Elliott, Globalny Dyrektor Kreatywny M·A·C. „Z niecierpliwością czekamy na poszerzenie tego bogatego dziedzictwa w ciągu następnych 40 lat, kontynuując korzystanie ze świata sztuki, mody, muzyki i popkultury, aby tworzyć rozmowy itrendy większe niż piękno i ożywiać je z prędkością Internetu w sposób, w jaki tylko M·A·C może”.

Podarowanie czegoś od siebie na skalę globalną

W M·A·C zawsze chodziło o coś więcej niż tylko tworzenie kosmetyków do makijażu. VIVA GLAM została założona w 1994 roku, by pomóc członkom społeczności dotkniętej HIV/AIDS w czasach, gdy niewielu dyskutowało na ten temat, nie mówiąc już o jego zgłębieniu. Od 30 lat pomadki VIVA GLAM zwracają 100% dochodu ze sprzedaży organizacjom działającym na rzecz zdrowej przyszłości i równych praw dla wszystkich. Do tej pory VIVA GLAM zebrała ponad 520 milionów USD i każdego roku pomaga ponad 19 milionom ludzi na całym świecie.

„Kierując się naszymi podstawowymi wartościami, M·A·C stała się czymś więcej niż marką kosmetyków do makijażu, ale platformą do wspierania słabszych i promowania równości dla wszystkich” - mówi Moudachirou-Rébois. „Rozpoczynając 30 lat VIVA GLAM, będziemy nadal wykorzystywać siłę naszej społeczności do kształcenia społeczeństwa, kierując się tą samą odwagą i sercem, które kierowały powstaniem programu”.

Współgrając z rozszerzonym modelem wsparcia VIVA GLAM skoncentrowanym na równości seksualnej, płciowej, rasowej i środowiskowej, szminki VIVA GLAM I, II i III również otrzymują poważną aktualizację dzięki nowej jedwabistej matowo-pielęgnującej formule MAXCIMAL. Aby stworzyć więcej możliwości zbierania funduszy VIVA GLAM wprowadza także do swojej kolekcji CAŁKOWICIE NOWY uniwersalny odcień (VIVA EQUALITY).

