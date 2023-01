Kultowa marka otwiera swój pierwszy sklep w Polsce. Ich produkty zna każdy. Gdzie i kiedy otwarcie

Na miłośników znanych na całym świecie świeżych, ręcznie robionych i pozbawionych okrucieństwa kosmetyków LUSH czekać będzie wyjątkowa przestrzeń o powierzchni 100m2, w której doświadczą tej wyjątkowej marki wszystkimi zmysłami. Sklep LUSH podzielony został na kilka stref dedykowanych różnym kategoriom produktów. Oprócz czterometrowej ściany z kultowymi bombami do kąpieli, sekcji perfum oraz kosmetyków pielęgnacyjnych, do dyspozycji klientów będą dwie strefy darmowych konsultacji oraz miejsce, w którym będą mogli zapakować samodzielnie skomponowane prezenty.

LUSH to marka znana z zaangażowania w zrównoważony rozwój oraz działania, które mają na celu pozostawienie świata lepszym miejscem, dlatego warszawski sklep łączy w sobie tę filozofię z pięknym designem. Znajdujące się w nim meble wykonane zostały przez zaprzyjaźnionego z marką włoskiego stolarza, który użył drewna oraz tworzywa sztucznego pochodzących z recyklingu. Płytki podłogowe w warszawskim sklepie LUSH zawierają do 45% materiałów pochodzących z recyklingu, a oświetlenie to lampy LED o niskim zużyciu energii

- To wielki zaszczyt być członkiem tak wspaniałego zespołu, który jest odpowiedzialny za wprowadzenie marki LUSH na polski rynek. Jestem podekscytowany faktem, że mieszkańcy Warszawy wreszcie będą mogli powąchać, dotknąć i poczuć nasze produkty. Naszą wspólną misją jest stworzenie najlepszego miejsca do pracy oraz dzielenie się wartościami Lush w całej Polsce! - mówi manager sklepu LUSH, Jakub Misztal.

W dniu otwarcia klienci sklepu będą mieli niepowtarzalną możliwość własnoręcznego zrobienia bomby do kąpieli, bąbelkowej kostki lub świeżej maski do twarz* – oczywiście pod okiem doświadczonych pracowników manufaktury LUSH.

Ponadto, pierwsze sto osób, które zrobią zakupy w warszawskim sklepie otrzymają mały upominek.

Co jeszcze czeka na Ciebie w nowo otwartym sklepie LUSH?

Bring it Back: Nowy program zwrotu opakowań

Naszą ambicją w LUSH jest pozostawienie świata w lepszym stanie, niż go zastaliśmy. Bierzemy odpowiedzialność za opakowania, które wytwarzamy jako firma i zachęcamy naszych klientów do tego samego. Ich zwrotu i recyklingu. Od lat szukaliśmy sposobu na skuteczny recykling, bo czuliśmy się odpowiedzialni za to, co dzieje się z naszymi zużytymi butelkami i czarnymi pudełkami. ​​Nie chcieliśmy, by nasze opakowania kończyły na wysypiskach śmieci. W lutym 2021 roku zmodernizowaliśmy nasz 12-letni program, który pozwala klientom wymieniać je w sklepie na darmową świeżą maseczkę i w Wielkiej Brytanii wprowadziliśmy nowy program Bring It Back. Z przyjemnością informujemy, że otwarcie sklepu LUSH w Złotych Tarasach umożliwia nam realizowanie naszej cyrkularnej gospodarki również w Polsce! Klienci mogą przynieść do sklepu plastikowe opakowania po naszych produktach w dowolnej ilości. Jeśli spełnią warunki to za każde z nich otrzymają 2,50 zł zniżki na kolejne zakupy lub darmową świeżą maseczkę za 5 opakowań.

Wszystkie puste pojemniki trafią do Green Hubu. PET (politereftalan etylenu) i HDPE (polietylen o wysokiej gęstości), z których wykonane są nasze butelki, zostaną przekazane naszym partnerom, którzy poddadzą je recyklingowi, a PP (polipropylen) zostanie ponownie przetworzony na czarne pojemniki.

LUSH Parties: Niezapomniana impreza w sklepie LUSH

Zabawa i miłe spędzanie czasu to coś, na czym LUSH z całą pewnością się zna. Dlatego dla tych, którzy planują zorganizowanie niezapomnianego wydarzenia (niezależnie od okazji: urodzin, wieczoru panieńskiego, czy po prostu chęci doświadczenia czegoś nowego), przedstawiamy wyjątkowy koncept LUSH Parties, czyli spersonalizowaną imprezę w sklepie LUSH