- Trudno wyobrazić sobie czasy, gdy nie istniało coś takiego, jak pielęgnacja włosów. Jednak to prawda i jeszcze 60 lat temu kobiety myły włosy nie po to, aby były piękne, ale było to dla nich zwykłe utrzymanie higieny. Wtedy, po raz pierwszy, marka Kérastase podążając za potrzebami kobiet, zapoczątkowała zupełnie inny rozdział.

W latach 60. XX wieku wszystko zmieniało się tak szybko - style, nastawienie, możliwości. Ruch na rzecz praw obywatelskich działał pełną parą, a wyzwolenie kobiet zbliżało się wielkimi krokami. Kobiety zaczęły eksperymentować ze swoimi włosami – nowymi kolorami, nowymi kształtami, zyskując nieznaną dotąd pewność siebie. Marka Kérastase wsłuchiwała się w potrzeby kobiet dając im siłę do całkowicie swobodnej zabawy włosami bez żadnych kompromisów i wyrzutów sumienia. Zyskały kontrolę nad swoim życiem, dzięki czemu mogły iść przez świat na własnych warunkach, emanując pięknem będącym manifestacją ich wewnętrznej siły. Rozumiejąc więź między kobietami a ich stylistami daliśmy tym profesjonalistom narzędzia, dzięki którym mogli lepiej słuchać ich potrzeb i lepiej o nie zadbać. Od tego czasu, nigdy nie przestaliśmy słuchać. Nigdy nie przestaliśmy się troszczyć. Dzisiaj, nadal wprowadzamy innowacje w zmieniającym się świecie. W ciągu ostatnich pięciu lat daliśmy blondynkom niezwykłą pielęgnację w postaci gamy Blond Absolu, zmieniliśmy nastawienie do tekstury włosów dzięki gamie Curl Manifesto, rozprawiliśmy się z tabu, jakim jest problem wypadania włosów dzięki gamie Genesis i stworzyliśmy Prèmiere – gamę obudowującą włosy na niespotykaną wcześniej skalę. W tym roku odświeżyliśmy nasz ikoniczny olejek Elixir Ultime, który jest teraz dostępny w opakowaniu do wielokrotnego uzupełniania.

W ten sposób podkreślamy nasze zaangażowanie w tworzenie zrównoważonego luksusu i przyszłości naszej planety. Nieustannie przekraczamy granice stawiane przez społeczeństwo dzięki niesamowitym osobowościom reprezentującym naszą markę, a także inicjatywie naszej marki, jaką jest Power Talks, zapewniając mentoring i wsparcie oraz umożliwiając kobietom demonstrację ich siły poprzez wymianę swoich doświadczeń. Z dumą patrzę na wszystkie nasze dotychczasowe osiągnięcia i świętuję 60. rocznicę naszego istnienia, ale jeszcze bardziej ekscytujące jest dla mnie to co jest przed nami. Rozpoczynając siódmą dekadę naszego istnienia, obiecujemy nadal słuchać, wprowadzać innowacje i niestrudzenie dążyć do zmian w naszej branży i tworzenia przyszłości, jaką chcielibyśmy widzieć. Najlepsze jeszcze przed nami - List Globalnej Dyrektor Rosy Carriço.

W roku 1964, powstała marka Kérastase ze swoim świeżym spojrzeniem na pielęgnację włosów. Zdecydowała się nadać luksusowi wymiar osobisty, celując bezpośrednio w to, czego pragną kobiety, w tym w osobiste relacje między nimi a fryzjerami. Przez te 60 lat marka była silnie związana z profesjonalistami oraz klientami, wykorzystując zaawansowane odkrycia naukowe do tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla najbardziej palących problemów związanych z włosami. Badania naukowe leżą u podstaw każdej formuły Kérastase, dzięki czemu oferuje ona rewolucyjny asortyment wcześniej nieistniejących rozwiązań. Wykorzystując kluczowe składniki takie jak kwas hialuronowy, Aminexil i silnie działające połączenia kwasów, formuły te są niezmierne skuteczne i obiecują najwyższej jakości rezultaty na rynku fryzjerskim. Nauka pozwoliła na opracowanie formuł, które nie tylko są skuteczne, ale również przyjemne dla zmysłów dzięki konsystencji, gestom pielęgnacyjnym i sposobom aplikacji.

PIERWSZA GAMA DO PIELĘGNACJI WŁOSÓW

W 1964 roku, Kérastase wprowadza w życie nową koncepcję - luksusową pielęgnację włosów. Dzisiaj, po niezliczonych innowacjach, produktach i rozwiązaniach kosmetycznych, w 2024 roku Prèmiere, rewolucyjna gama produktów do odbudowy włosów, łącząca naukę i luksus, stanowi kontynuację tej tradycji.

PIERWSZA GAMA DO PIELĘGNACJI SKÓRY GŁOWY

W latach 60. XX wieku Kérastase była pierwszą marką, która zaczęła promować produkty do pielęgnacji skóry głowy. W latach 20. XXI wieku marka opracowała dwie innowacyjne luksusowe gamy ukierunkowane na dobrostan skóry głowy: Genesis przeciwko utracie gęstości włosów i Symbiose przeciw łupieżowi.

PIERWSZA DIAGNOZA WŁOSÓW

W latach 70. XX wieku, Kérastase wynalazła koncepcję diagnozy włosów - procesu, podczas którego fryzjerzy określają stan włosów, aby opracować odpowiednią dla nich rutynę pielęgnacyjną. W 2024 roku pojawiła się K-Scan, autorska kamera 4k umożliwiająca dokładną ocenę kondycji włosów i skóry głowy za pomocą zaawansowanej technologii, wzmacniając pozycję marki tam, gdzie się narodziła - w salonie fryzjerskim.

PIERWSZA MASKA DO WŁOSÓW

W 1979 roku, Kérastase opracowała Masque Capillaire, pierwszą maskę do włosów. Od tej pory, marka stworzyła niezliczone intensywnie odżywiające maski, które, używane podczas przyjemnych dla zmysłów, luksusowych rytuałów, skutecznie pielęgnują każdy typ włosów.

i Autor: materiały prasowe Kérastase

