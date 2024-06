Kultowy płyn micelarny od Garnier. Kosmetyk, który podkreśla hasło: (Green) Beauty for all!

Garnier: Beauty for all

Garnier wierzy, że naturalne i zdrowe piękno to o wiele więcej niż tylko powierzchowność. Piękno to ludzie i historie, które mają do opowiedzenia. Osobowość, styl życia, przekonania i ambicje – wszystko to składa się na indywidualne i niepowtarzalne piękno każdej osoby. Z tego powodu marka celebruje bycie sobą przez 365 dni i już drugi rok z rzędu wspiera globalną organizację Heritage of Pride, zrzeszającą wszystkich, dla których bycie sobą to powód do dumy. Tegoroczna limitowana wersja kultowego płynu micelarnego Garnier powstała we współpracy z nowojorskim artystą należącym do społeczności LGBTQIA+.

Różowy płyn micelarny

Płyn micelarny Garnier 3w1 jest najczęściej wybieranym płynem micelarnym w Polsce*. Pozycja utrzymywana od lat to zasługa wielofunkcyjnej formuły. Poza usuwaniem do 100% makijażu, technologia miceli pomaga także wychwytywać brud i zanieczyszczenia, przyciągając je niczym magnes. To jednak nie wszystko, co ma do zaoferowania! W myśl hasła: Beauty for all, hipoalergiczna formuła produktu jest odpowiednia dla każdego rodzaju skóry, nawet wrażliwej. Płyn nie podrażnia i nie wysusza. Nie powoduje również uczucia ściągnięcia. Produkt nie wymaga spłukiwania. Pozostawienie go na twarzy zapewnia łagodne ukojenie wrażliwej i skłonnej do podrażnień skóry.

Kultowy płyn micelarny w tęczowej odsłonie

Główny cel marki Garnier to demokratyzacja „zielonego piękna” dla wszystkich, poprzez tworzenie produktów maksymalnie skutecznych dla skóry i o zredukowanym wpływie na planetę. Marka jest zaangażowana w bardziej zrównoważoną przyszłość. Jednocześnie działa też na innych polach, między innymi podkreśla piękno, które jest w każdym, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne i budżet. Jako najbardziej znany na całym świecie produkt Garnier stał się idealnym reprezentantem tych wartości. W 2023 roku marka z dumą wprowadziła na rynek swój pierwszy płyn micelarny Pride, dzięki awangardowej kampanii „REMOVE YOUR MAKEUP, NOT YOUR PRIDE”. Teraz Garnier powraca z kolejną kampanią Pride zatytułowaną „REMOVE YOUR MAKEUP, NEVER YOUR PRIDE” oraz nową limitowaną edycją kultowego płynu micelarnego, aby kontynuować świętowanie wszystkich rodzajów piękna, inkluzywności, tolerancji i równości przez 365 dni w roku

Marka z dumą ogłasza, że cały ekosystem stojący za nową kampanią gromadzi talenty, które należą do społeczności LGBTQIA+ lub są jej sojusznikami:

Thaddeus Coates - ilustrator opakowań

Blu Hydrangea i Koko Barno - modelki

Heritage Of Pride - organizacja pozarządowa

Zespół L'Oréal ds. różnorodności, równości i integracji - doradcy

Społeczność Garnier

i Autor: materiał prasowy GARNIER

i Autor: materiał prasowy GARNIER

i Autor: materiał prasowy GARNIER