Kup w aptece i nałóż na włosy, a siwe kosmyki przestaną żółknąć. Już po jednym użyciu siwe włosy przestaną być żółte

Siwe i jasne włosy żółkną latem przez osłabienie, brak melaniny i zwiększoną ekspozycję na słońce oraz wodę, co potęguje problem.

Promieniowanie UV, chlor i kamień z kranu to główni winowajcy; niewłaściwa pielęgnacja tylko nasila ten nieestetyczny efekt podczas wakacji.

Poznaj domowy trik z gencjaną, który natychmiastowo zneutralizuje żółte tony i przywróci Twoim włosom upragniony chłodny odcień.

Dlaczego siwe i jasne włosy żółkną latem?

Żółte tony na siwych lub jasnych włosach to zmora wielu kobiet. Praktycznie bardzo szybko pokrywają się one żółtymi tonami, które często nie wyglądają najlepiej. Włosy siwieją z powodu braków ich naturalnego barwnika, czyli melaniny. Przez to stają się osłabione, wysuszone i bardziej podatne na działanie warunków zewnętrznych. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że siwe i jasne włosy mogą żółknąć nawet przez zwykłą wodę z kranu. Duża zawartość kamienia, czyli związków mineralnych wapnia oraz magnezu osiada na włosach powodując żółte (a w skrajnych przypadkach nawet zielone) tony. Problem nasila się latem podczas wakacyjnych podróży. Promieniowanie UV, chlorowana oraz słona woda, a także niektóre kosmetyki (szczególnie te zawierające ochronne filtry) mogą nasilać problem żółknięcia siwych włosów. Aby zminimalizować ryzyko należy podczas wakacji pamiętać o kilku zasadach. Po kąpieli w basenie lub morzu zawsze wypłucz włosy pod bieżącą wodą. Jeżeli tam, gdzie jedziesz woda nie jest najlepszej jakości warto rozważyć mycie włosów wodą butelkowaną. Świetnym sposobem przywracającym włosom chłodne i srebrzyste tony jest także domowa płukanka. Możesz zrobić ją, gdziekolwiek jesteś i natychmiastowo przywróci ona włosom kolor i blask.

Dodaj do wody kilka kropli i wmasuj we włosy. Już po jednym zabiegu zniwelujesz żółte tony we włosach

Każdy posiadacz jasnych włosów wie, że ich najlepszym przyjacielem są fioletowe szampony oraz odżywki. Kolor ten doskonale niweluje odcienie żółci i przywraca włosom chłodny blask. Okazuje się, że przez wymyśleniem fioletowych kosmetyków nasze babki miała swój sposób. Mowa o zwykłej gencjanie. Ten popularny środek odkażający rany, który może zostać także wykorzystany w pielęgnacji włosów. Do miski nalej 1 litr chłodnej wody i dodaj 2/3 krople gencjany. Całość dokładnie wymieszaj. Woda powinna przybrać lekko fioletowy odcień. Jeżeli dodasz więcej gencjany efekt będzie mocniejszy i możesz skończyć z fioletowymi włosami. Płukankę wykonuj na umyte i mokre włosy. Najlepiej jest po prostu zamoczyć w niej włosy. Po zabiegu nic spłukuj włosów. Już jedno użycie mieszanki wody z gencjaną usunie żółte tony z włosów.

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