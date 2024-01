Kupuję w aptece za 4 zł, a moje włosy rosną po nim na potęgę. Po miesiącu wysyp nowych włosów. Są gęste i sprężyste. Sposób na porost włosów

Obłędny sweter damski w wielkiej promocji Pepco Ten model to małe arcydzieło i synonim stylu oraz klasy. Kupisz go za jedyne 50 zł. Hit

Dlaczego włosy nie chcą rosnąć? Powolny porost włosów i ich wypadanie to najczęstsze problemy skóry głowy. W przypadku powolnego (lub całkowicie zahamowanego) porostu włosów przyczyna może być dziedziczna lub wynikać z nieprawidłowej diety i niedoboru. Inne przyczyny to złą pielęgnacja, nieodpowiednia stylizacja, stres oraz choroby skórne. Zanim sięgniesz po kosmetyczne sposoby przyspieszające porost włosów wyklucz stany chorobowe. Dobrym elementem dodatkowym pielęgnacji włosów są domowe metody. Zwłaszcza olejki potrafią utrzymać kosymi w dobrej kondycji. Naturalne olejki są tanie, wydajne i sprawią, że włosy stają się silniejsze, bardziej lśniące oraz zdrowsze.

Olejek z czarnuszki na porost włosów

Olejek z czarnuszki znany jest ze swoich dobroczynnych właściwości. Stosowany od czasów starożytnych uważany za jeden z podstawowych środków leczniczych. W antycznym Egipcie nazywany był złotem faraonów. Olejek z czarnuszki to przede wszystkim aż 85 proc. nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz tymochinon. Jest to substancja wykazująca silne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, a nawet przeciwnowotworowe. Poza tym ma on swoim składzie również witaminę E, biotynę, przeciwutleniacze oraz beta-karoten. Stosowany jest między innymi w walce zz Atopowym Zapaleniem Skóry. Jednym z setek zastosowań olejku z czarnuszki jest właśnie pielęgnacja włosów. Stosowany na kosmyki znacząco poprawia ich kondycję, wzmacnia skórę głowy i chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami włosów. Używany jest również w leczeniu łupieżu i innych chorób skóry głowy. Doskonale zagęszcza i sprawia, że zdrowe i silnie włosy szybciej rosną. Olej z czarnuszki możesz stosować w formie klasycznego olejowania. Na suche lub wilgotne włosy nałóż 2-3 łyżki oleju z czarnuszki i wetrzyj go od nasady po same końce. Całość zostaw na włosach na około godzinę. Warto w tym czasie nałożyć na głowę turban, który rozgrzeje głowę. PO zakończeniu zabiegu zmyj olej. Warto to robić metodą emulgacji, czyli zmywaj olejek maską lub odżywką, a następnie umyj głowę ulubionym szamponem.

