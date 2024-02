i Autor: Shutterstock makijaż

Strefa beauty

Naturalna bomba witaminowa uderza w zmarszczki. Sposoby na gładką skórę

Origins od 1990 roku prowadzi badania nad chemią roślin i fizjologią naskórka, aby tworzyć formuły idealnie dopasowane do właściwości skóry. Podczas opracowywania tego innowacyjnego kremu, Origins zbadał różne sposoby na stworzenie silnej formuły przeciwstarzeniowej, jednocześnie wspierającej "naturalny czynnik nawilżający" skóry, a wszystko po to by wzmocnić jej funkcję barierową. Marka przedstawia wyjątkowe nowości z gamy przeciwzmarszczkowej

Origins, lider oferujący najwyższej jakości produkty do pielęgnacji skóry oparte na naturze, poszerza asortyment swojej linii przeciwstarzeniowej o nowy liftingująco ujędrniający krem PlantscriptionTM. Lekka, ale silnie działająca formuła z peptydami, wzbogacona ekstraktem z ryżu i naszym sygnowanym składnikiem Anogeissus, z biegiem czasu wspiera naturalną sprężystość skóry, poprawia jej jędrność, konturuje ją oraz redukuje widoczność drobnych linii i zmarszczek. Zobacz także: Idealne zestawy ubrań dla niej i dla niego na walentynki W tej aksamitnej, nawilżającej formule silny peptyd pomaga stymulować naturalną produkcję kolagenu w skórze, podczas gdy ekstrakt z ryżu wspomaga filagrynę, pomagając skórze pozostać nawilżoną i uzyskać zdrowo wyglądającą objętość. Unikalne połączenie Anogeissus i Acetyl Hexapeptide-8 pomaga zwalczać i poprawiać widoczne oznaki starzenia poprzez wsparcie kolagenu i fibryliny - naturalnego czynnika sprężystości skóry. Nowy krem liftingująco-ujędrniający Origins PlantscriptionTM odnawia skórę i sprawia, że wygląda ona naturalnie - z promienną witalnością. Ekstrakt z ryżu - Ten kluczowy składnik pomaga wzmacniać młodzieńcze nawilżenie skóry, wspierając wzrost filagryny, która jest kluczowym składnikiem NMF (naturalnego czynnika nawilżającego) skóry, zapewniając sprężystą i nawilżoną skórę.

Anogeissus: Ten silny składnik pomaga zachować młodzieńczą sprężystość skóry. o Występująca w całej serii PlantscriptionTM, kora drzewa Anogeissus posiada właściwości przeciwstarzeniowe, które pomagają skórze zachować naturalną fibrylinę - kluczowy składnik, wspierający młody wygląd skóry i jej sprężystość. W badaniu in vitro laboratoria Origins BioTech Discovery Labs odkryły, że Anogeissus wzmacnia 3 kluczowe składniki strukturalne skóry: kolagen, elastynę i fibrylinę.

Acetyl Hexapeptide-8: o Silny peptyd stosowany w pielęgnacji skóry. Pomaga zwiększyć naturalną produkcję kolagenu w skórze, aby zmiękczyć i wygładzić zmarszczk.i i Autor: Materiały prasowe Origins Origins, lider w dziedzinie wysokowydajnej pielęgnacji skóry zakorzenionej w naturze, wprowadza do linii PlantscriptionTM - nowe aktywne serum przeciwzmarszczkowe. Ta potężna w swoim działaniu ale delikatna dla skóry formuła przeciwzmarszczkowa, opracowana z silnym retinoidem i substancjami czynnymi roślin, w tym naszym charakterystycznym Anogeissusem, pomaga wyraźnie podnieść, konturować i zmniejszyć widoczność zmarszczek i drobnych linii na twarzy oraz wokół oczu. W szczególności celuje i tym samym pomaga zminimalizować wygląd trzech rodzajów uporczywych zmarszczek - na linii czoła, w okolicy oka oraz bruzd nosowo-wargowych. Kluczowy w tej formule składnik - retinoid, pomaga stymulować naturalną rotację komórek, odmładzając wygląd skóry poprzez zmiękczenie i wygładzenie upartych zmarszczek. Jest wystarczająco delikatny do codziennego, jak i nocnego stosowania - nie wymaga okresu dostosowawczego. Unikalne połączenie Anogeissusa i Acetyl Hexapeptide-8 stworzone przez Origins działa na widoczne oznaki starzenia, pomagając poprawić sprężystość skóry i uczynić ją bardziej jędrną już po 4 tygodniach.* Nowe serum korygujące zmarszczki od Origins odnawia skórę i sprawia, że wygląda ona naturalnie - z promienną witalnością. KLUCZOWE SKŁADNIKI: Retinoid: Ta pochodna witaminy A zwiększa rotację komórek, pomagając zmniejszyć widoczność zmarszczek i wygładzić skórę.

Listownica palczasta: o Bogaty w składniki odżywcze ekstrakt z alg, który pomaga wzmocnić naturalną fibrylinę, kolagen i elastynę skóry, zapewniając jej młodzieńczy wygląd.