lasYOPE - kolejne zasadzone drzewa

W kosmetyczce maj. Co warto spakować do wyjazdowej kosmetyczki?

Nowy kawałek #lasYope powstał tym razem w Starym Grabowie, około 160 km od Warszawy. Zasadzone zostały m.in dęby, lipy, graby topole i dzikie grusze - łącznie 3000 sadzonek. W tym roku ramię w ramię z pracownikami YOPE drzewa sadzili również influencerzy, którym zarówno marka, jak i działania na rzecz planety są bliskie. W akcji wzięli udział: Krzysztof Jankowski - Jankes, Krzysztof Adamek, Łukasz Gąsiński i Łukasz Skop.

Krótka historia akcji

W 2021 roku, wraz z premierą serii YOPE WOOD marka zadeklarowała, że na wiosnę 2022 powstanie hektar lasu. I stało się! W Czołomyjach pod Siedlcami wspólnie z fundacją Las na Zawsze posadzono pierwsze 1500 sadzonek. Sadzenie lasów pozwala faktycznie iskutecznie ograniczać skalę zmian klimatycznych. Lasy są naszym naturalnym sprzymierzeńcem – zatrzymują wodę, pochłaniają dwutlenek węgla, tworzą przyjazny mikroklimat.

Zobacz także: Babcia zawsze dodawała te dwa składniki do szczawiówki. Zupa była nie tylko przepyszna, ale też zdrowa

Jak rośnie #lasYOPE?

Dzięki współpracy z fundacją Las Na Zawsze #lasYOPE będzie rósł przez kolejne setki lat – fundacja zadba o to, by nigdy nie został ścięty. Posadziliśmy drzewa liściaste, bo one najlepiej przyjmują się w zmieniającym się klimacie Polski. Aby zobaczyć efekty tych pracpotrzeba co prawda trochę cierpliwości, ponieważ posadzone przez nas drzewa osiągną swoją dojrzałość za 60-80 lat. Jednak po tym czasie duży buk będzie produkował tlen dla 14 osób, a hektar lasu pochłonie rocznie 7 ton CO2 czyli tyle ile emitują rocznie 4samochody. Nasze działanie ma więc realny wpływ na ograniczenie zmian klimatycznych!

Dlaczego to robimy?

Lasy to moc dobroci dla ludzi i dla Planety. Przebywanie wśród drzew ma dla człowieka uzdrawiające właściwości, dlatego chcemy, by było ich coraz więcej!

Czy wiesz, że…

Kojący zapach po deszczu to geosmina? - Ludzki węch jest na niego szczególnie wyczulony, ponieważ kiedyś po dłuższym okresie suszy pomagał nam znaleźć pożywienie.

Pobyt w lesie nie tylko pobudza produkcję serotoniny, hormonu szczęścia, ale też wzmacnia nasz układ odpornościowy? Nawet 7 dni po spacerze układ odpornościowy wykazuje większą aktywność. Redukuje poziom stresu, obniżając poziom kortyzolu we krwi, czyli hormonu stresu.

1 hektar lasu emituje 3-10 razy więcej tlenu niż pole uprawne o tej samej powierzchni? W lesie powietrze jest tak czyste i natlenione, że biorąc pełny oddech dotleniasz swoje mięśnie i zyskujesz dodatkową energię.

Las to społeczność, która uczy współpracy? Starsze drzewa wspierają młodsze ze swojej „rodziny” (o tym samym genomie) dużą ilością CO2 oraz sygnałami obronnymi. Jedno drzewo matka może być połączone z setkami innych drzew poprzez korzenie.

Lasy utrzymują przy życiu naszą Planetę? Las jest mistrzem pochłaniania CO2. Zapewniają nam stabilne warunki do życia i wręcz naprawiają to, co my zniszczymy.

Zmienia się klimat i za 60 lat polskie lasy będą wyglądać zupełnie inaczej? Zamiast sosen i świerków królować będą jodły, buki, jesiony oraz dęby.

Pobyt w lesie poprawia zdrowie fizyczne i psychiczne? W latach 80 w Japonii nazwano ten fenomen „shinrin-yoku”, czyli „kąpiel leśna”

(spacery leśne były odpowiedzią na masowe przepracowanie pracowników korporacji).

Co jeszcze możemy zrobić?

Lasy dają nam tyle dobrego, a co Ty możesz dać im w zamian? Przede wszystkim zabierz śmieci z lasu - idąc na spacer pamiętaj, aby wziąć ze sobą worek, do którego wrzucisz napotkane na leśnej ścieżce puste butelki czy inne plastiki. Nie dokarmiaj zwierząt,pozwól im żyć zgodnie z rytmem natury.

Sadź #lasYOPE kupując kosmetyki z serii YOPE WOOD - szampony i żele pod prysznic oraz kosmetyki do pielęgnacji twarzy MEN. Obie serie zapachem oraz składnikami aktywnymi inspirowane są mocą drzew, a także niosą za sobą realne działania na rzecz natury.

Inicjatywa #lasYOPE jest częścią idei marki związaną z ochroną środowiska, wsparciem dla społeczności i ekologicznymi rozwiązaniami wokół produktów. YOPE to marka świadoma, działająca wedle filozofii dobrego życia – dla nas samych, naszych rodzin, dlaspołeczności dla naszej Planety.

i Autor: Materiały prasowe YOPE

i Autor: Materiały prasowe YOPE

i Autor: Materiały prasowe YOPE