LAVERNE x Georgina Rodriguez – światowy fenomen perfum arabskich oficjalnie zadebiutował w Hebe

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-23 18:47

Nowoczesny luksus, zmysłowe kompozycje i jedna z najbardziej rozpoznawalnych kobiet świata lifestyle. Marka LAVERNE oficjalnie pojawiła się w Polsce i zadebiutowała w drogeriach Hebe, celebrując premierę wyjątkowym wydarzeniem.

Lavarne to jedna z najszybciej rozwijających się marek perfum arabskich nowej  generacji, która zdobyła ogromną popularność dzięki połączeniu orientalnej głębi z  nowoczesną estetyką i lifestyle’owym charakterem. Marka tworzy intensywne, trwałe  kompozycje inspirowane emocjami, stylem życia i współczesną elegancją.

Globalną ambasadorką marki jest Georgina Rodriguez - ikona stylu i jedna z najbardziej  wpływowych kobiet współczesnego świata lifestyle. To właśnie jej wizerunek i osobowość stały się inspiracją dla komunikacji marki oraz wybranych kompozycji zapachowych.

Jak pachnie Georgina Rodriguez?

„Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zapachów marki jest „Sense” – ultrakobieca kompozycja współtworzona przez Georginę Rodriguez – mówi Grzegorz Drobiszewski, Head of Marketing dystrybutora marki LAVERNE w Polsce. „To kwiatowo-sensualna kompozycja z nutami czarnej porzeczki, mandarynki, jaśminu, kwiatu pomarańczy i  akordu cashmere. Nad zapachem pracowano ponad rok, a sama Georgina testowała  setki próbek, by stworzyć perfumy oddające jej emocje, styl i współczesne spojrzenie  na kobiecość.”

Świat perfum arabskich LAVERNE

Premierowy event marki LAVERNE w Warszawie był okazją do zanurzenia się w świecie  nowoczesnych perfum arabskich i poznania kompozycji dostępnych wyłącznie w Hebe. Goście mogli odkrywać najbardziej rozpoznawalne zapachy marki, w tym Sense, Miss  Laverne Garden czy Jameela, a także poznać DNA marki inspirowane zmysłowością, elegancją i nowoczesnym luksusem. Wśród licznych uczestniczek spotkania była m.in.  Sofi Sivokha z telewizyjnego programu "Królowa Przetrwania".

W zapachach LAVARNE dominują zmysłowe nuty kwiatów, owoców, piżma, ambry,  wanilii oraz kremowych akordów cashmere, które nadają perfumom otulający, luksusowy i niezwykle kobiecy wymiar. W portfolio marki znajdują się bardzo świeże i promienne  zapachy, takie jak „Jameela” (mandarynka, papaja, jaśmin, róża, gruszka, konwalia), romantyczne kompozycje kwiatowo-owocowe jak „Miss Laverne Garden”(czerwone  owoce, czarna porzeczka, gruszka, róża, orchidea), czy eleganckie jak „Secret Garden” (różowy pieprz, geranium, róża damasceńska, jaśmin, paczula).

 Perfumy LAVERNE dostępne są wyłącznie w drogeriach Hebe oraz na hebe.pl

