„A Levi’s® Summer” – klasyka połączona z Y2K

Wizualnie kampania opiera się na detalu: szorty grają główną rolę, a każdy element ma znaczenie - od metki Red Tab™, przez surowo obcięte nogawki, po guziki i charakterystyczne przeszycia kieszeni. To wszystko przełamane letnimi motywami sprzed ery internetu i przefiltrowane przez estetykę Y2K: close-upy, nasycone kolory i subtelne ziarno, które natychmiast przenoszą do czasów offline.

Kolekcja Levi’s® Summer kręci się wokół jednego: szortów - dopasowanych do każdej sylwetki, stylu i nastroju. W damskiej linii niezmiennie króluje 501® Original - klasyka z idealnym stanem i dopracowanym fit’em. Ribcage Short Zip idzie w mocniejszy look: wysoki stan i surowa nogawka sięgająca powyżej połowy uda. Dla fanek luzu są Baggy Dad Jort – dłuższe, w bardziej swobodnym, oversize’owym kroju. Wszystko w szerokiej palecie kolorów. W męskiej ofercie na pierwszy plan wychodzą denimowe 478™ Baggy Short, a dla tych, którzy stawiają na lżejsze opcje, Levi’s® proponuje m.in. XX Authentic Relaxed Shorts i Baggy Pleated Short.

Do letnich szortów marka dorzuca szeroki wybór topów, między innymi krótką, pudełkowa koszulę Western, vintage’owy t-shirt Red Tab, rozpinaną koszulę Sunset Camp i kamizelkę Helen Mini z materiału boucle. Te oraz inne propozycje pozwalają skomponować look, który na zawsze będzie kojarzyć się z najlepszymi letnimi wspomnieniami.

Levi’s® Summer już dostępne w sklepach Levi’s®, na stronie levi.com i w aplikacji.

i Autor: Levis/ Materiały prasowe

i Autor: Levis/ Materiały prasowe

i Autor: Levis/ Materiały prasowe