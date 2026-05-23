Raport trendów eBay Watchlist pokazuje, jak wiosenne i letnie trendy kształtują rynek mody z drugiej ręki

Raport prezentuje najbardziej pożądane ubrania i akcesoria z drugiej ręki, które idealnie wpisują się w wiosenno-letnie trendy. Obok nich znajdziemy luksusowe marki odzyskujące popularność, takie jak Louis Vuitton, Gucci i Burberry. Analiza pokazuje także, które marki odnotowują największy wzrost średnich cen w sprzedaży, jak Rodarte (+721 proc.) czy Raf Simons (+384 proc.), oraz produkty szczególnie zyskujące na wartości – od torby Gucci Padlock Bag (+530 proc.) po zegarek Patek Philippe Nautilus (+154 proc.).

Raport rozpoczyna komentarz londyńskiego stylisty Harry’ego Lamberta, którego doświadczenie w pracy w branży muzycznej i stylizacjami na czerwony dywan nadaje całości wyjątkowy punkt widzenia na modę i kulturę. Jego spojrzenie, połączone z analizą danych i wskazówkami od Brie Welch, eBay’s Resident Stylist, tworzy praktyczny przewodnik. Dzięki temu konsumenci mogą łatwo znaleźć w ofercie platformy modne ubrania i dodatki, które wpisują się w trendy sezonu.

– Moda z drugiej ręki nie jest już dodatkiem do głównego nurtu, a stała się jego integralną częścią. Działa w tym samym rytmie, a czasem nawet go narzuca – mówi Brie Welch, eBay’s Resident Stylist. – Dodatkowo trendy często wracają z przeszłości w nowej odsłonie. Dlatego oferta przedmiotów z drugiej ręki na eBay pozostaje jednym z najlepszych źródeł unikalnych perełek dla miłośników stylu na całym świecie.

Raport pokazuje, jak wydarzenia kulturowe przekładają się na aktywność rynku mody z drugiej ręki oraz które produkty utrzymują swoją wartość przez długi czas – od torby Prada Spazzolato pokazanej w serialu „Love Story” po zegarek Cartier Tank Américaine, w którym Kendrick Lamar wystąpił na scenie podczas gali Grammy. Zestawione dane potwierdzają, że recommerce jest silnym wskaźnikiem tego, co dziś konsumenci kupują, sprzedają i cenią.

Polska perspektywa

W Polsce widać wyraźne zamiłowanie do zegarków, które dominują zarówno w sprzedaży, jak i w wyszukiwaniach. Najchętniej kupowane są zegarki – od klasycznych, eleganckich modeli po unikatowe egzemplarze vintage. Z kolei wśród najczęściej wyszukiwanych produktów dominują kolekcjonerskie i luksusowe modele, m.in. Erebus Ascent HAQ, tarcze do zegarków HEUER Carrera oraz damski Jaeger LeCoultre Cocktail Lady Vintage Art Deco. Dane te pokazują, że polscy użytkownicy szczególnie cenią akcesoria premium, które łączą funkcjonalność z wyjątkowym charakterem.

Najważniejsze trendy eBay Watchlist na wiosnę/lato 2026:

Teatralna lekkość

Lekkość i ruch wyznaczają ton tego sezonu – konsumenci coraz chętniej sięgają po romantyczne, płynne formy i subtelną elegancję. Moda na prześwitujące tkaniny oraz efektowne, wyraziste detale, obecna zarówno na wybiegach, jak i w stylu ulicznym, napędza zainteresowanie baletkami Alaïa – liczba ich wyszukiwań wzrosła o 58 proc. rok do roku. Jednocześnie o 31 proc. zwiększyło się zainteresowanie elementami ubioru z piórami.

Kontrolowany nieład

Moda odchodzi od perfekcji na rzecz stylizacji, które wyglądają na nieco niedopracowane i swobodne. Klienci coraz częściej wybierają luźniejsze fasony i stylizacje pozbawione perfekcyjnej elegancji. W efekcie zainteresowanie jeansami Levi’s w fasonie boot cut wzrosło o 67 proc., a popularność torebki Balenciaga Le City o 52 proc.

Maksymalizm w akcesoriach

Maksymalizm wraca do gry. Kupujący szukają ubrań i dodatków z charakterem, bogatych w faktury i o wyrazistym wyglądzie. Na popularności zyskują dekoracyjne wykończenia i mocne akcesoria: elementy obszyte owczą skórą odnotowały wzrost o 132 proc., a liczba wyszukiwań torby Marc Jacobs Blake zwiększyła się o 44 proc.

Intensywne kolory

Po kilku sezonach zdominowanych przez neutralne barwy, do szaf wracają odważne zestawienia kolorów i palety inspirowane stylem retro. Klienci chętnie łączą kontrastowe odcienie i stawiają na wyraziste stylizacje – liczba wyszukiwań czapek Missoni wzrosła o 56 proc., a produktów Chrome Hearts o 35 proc.

Dyskretna elegancja

Dyskretny luksus ewoluuje, stawiając na miękkie kroje i ponadczasowe elementy garderoby, które wyglądają swobodnie, a jednocześnie są dopracowane. Konsumenci coraz częściej wybierają elegancję połączoną z wygodą – wyszukiwania luźnych marynarek wzrosły aż o 1 495 proc., a loafersów The Row o 89 proc.

