League of Legends inspiracją dla G-SHOCK’a – nowa kolekcja przenosi w świat fantasy

League of Legends to ikona gier sieciowych, uruchomiona w Stanach Zjednoczonych w październiku 2009 roku, przyciągając ponad 100 milionów aktywnych graczy miesięcznie do września 2016 roku. Obecnie, ta gra stanowi arenę rywalizacji dla drużyn w międzynarodowych turniejach e-sportowych, gdzie gracze kontrolują postaci zwane "przywoływaczami" i rywalizują o zniszczenie bazy przeciwnika w formule 5 na 5. Jakość i dziedzictwo gry uczyniły ją znaczącym graczem na arenie e-sportowej, z profesjonalnymi ligami powstającymi na całym świecie. League of Legends jest jednak czynnikiem, który mocno wpływa też na subkulturę modową, która ceni referencje do gier w swoich stylizacjach.

Zegarek GM-B2100LL łączy w sobie esencję magii i nauki, czyli kluczowych elementów kultowej gry League of Legends. Elementy takie jak niebieskie akcenty na wyświetlaczu oraz wskazówce minutowej są wyraźnym hołdem dla kolorystyki skrzyń Hextech, stanowiąc zarazem unikalny "skin" dla użytkownika. Natomiast model GA-110LL wyróżnia się designem nawiązującym do postaci Jinx znanej z gry. Kolorystyka zegarka oraz detale, takie jak pasek czy wskaźnik na godzinie 9, z subtelnym nawiązaniem do wyrzutni rakiet używanych przez Jinx, odzwierciedlają charakter tej postaci. Oba zegarki z limitowanej edycji ozdabia logo League of Legends, dodając im wyjątkowego charakteru. Dodatkowo zegarek wciąż jest wierny założeniom marki G-SHOCK. Te modele są niezwykle wytrzymałe i odporne na wstrząsy i wodę.

Dla miłośników gry League of Legends oraz entuzjastów zegarków G-SHOCK, te nowe modele stanowią idealne połączenie funkcjonalności z unikalnym stylem, oddając hołd dwóm pasjom - grom wideo i modzie.

