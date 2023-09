Legendarne perfumy w super cenach! Zapachowe perełki, które skradną Twe serce i oczarują duszę

LANCÔME LA VIE EST BELLE – JEST PIĘKNIE!

Niektóre perfumy na zawsze zapisują się na kartach historii perfumiarstwa. Jednym z nim jest kultowa już woda perfumowana Lancôme La vie est belle. To elegancka, kwiatowo-owocowa kompozycja idealna na każdą okazję, która jest niczym manifestacja szczęścia i pochwała piękna życia. W pierwszym kontakcie wyczuwalne są słodkie, owocowe nuty: delikatnej gruszki i orzeźwiającej jeżyny, które splatają się ze sobą i stanowią wstęp do kolejnych nut. Następnie rozkwita zapach olejku z irysa, kwiatu pomarańczy i olejku jaśminowego. Całość kompozycji wzbogacają nuty bazy, czyli zmysłowa paczula.

Teraz w Douglas Lancôme La vie est belle kupisz za:

261,35 zł/30 ml; 367,46 zł/50 ml;

445,33 zł/75 ml; 494,90 zł/100 ml

YVES SAINT LAURANT LIBRE EAU DE PARFUM SPRAY – TRIUMF WOLNOŚCI

W jesienną aurę doskonale wpiszą się zapachy wzbogacone nutami orientalnymi. Z jednej strony jest w nich coś uwodzicielskiego i tajemniczego, a z drugiej pozwalają manifestować naszą niezależność i indywidualizm. Libre od Yves Saint Laurent – już od dnia premiery w 2019 roku zachęcają do wolności i łamania wszelkich granic. To elegancja i szczypta szaleństwa zamknięta w prostym flakonie przywodzącym na myśl klasyczny garnitur. Flakon oplata złote logo YSL, a wieńczy go czarna, asymetryczna zatyczka w stylu couture. Zapach Libre definiuje prowansalska lawenda, która przeplata się w nutach głowy i serca. Oprócz niej na początku wyczuwalne są akcenty mandarynki i czarnej porzeczki. Po chwili zaś jaśmin łączy się z egzotycznym kwiatem pomarańczy. Bazą zapachu jest słodka wanilia, cedr i piżmo. Ponieważ możesz być silna, a jednocześnie na wskroś kobieca. Uzależniona od luksusu i pozostająca w zgodzie z naturą. Możesz być chłodna i rozpalać do białości wewnętrznym żarem, możesz czerpać z życia garściami…

Teraz w Douglas zapach Libre od Yves Saint Laurent

kupisz za: 287,53/30 ml; 382,59 zł/50 ml;

429,11/90 ml; 702,70 zł/150 ml.

HUGO BOSS ALIVE – SIŁA KOBIECOŚCI

Ten zapach pokochają kobiety, które lubią dowodzić, liderki i kobiety pewne wszystkich swoich atutów. Urzekające perfumy marki BOSS celebrują pozytywną energię oraz siłę kobiety BOSS. Nowy zapach damski ALIVE zachęca, by żyć pełnią życia! Ciepłe, świeże kwiaty emanują pozytywną energią i silnym poczuciem kobiecości. Akord skórzany wzbogaca ten zapach o intensywny aspekt ambrowy. Z kolei wibrujący akord drzewny roztacza aurę siły i pewności siebie. Flakon ozdobiono złotym ornamentem. Intensywne rubinowoczerwone szkło odzwierciedla silnego ducha kobiety BOSS ALIVE.

Teraz HUGO BOSS ALIVE dostępne są w Douglas

i Autor: Materiały prasowe Douglas