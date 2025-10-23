Legendarny dom mody debiutuje z obłędnym zapachem. To intymny manifet wolności!

„Miutine” to gra językowa z francuskim słowem mutine, oznaczającym buntowniczkę. To kwintesencja stylu Miu Miu – młodzieńczego, ironicznego, pełnego uroku i przewrotnej zadziorności. Za stworzenie zapachu odpowiada mistrz perfumerii Dominique Ropion, który odświeżył klasyczny szypr, nadając mu nowoczesny, figlarny charakter. „ To zapach, który pozwala cieszyć się sobą i swoją niezależnością. Nowoczesny, pełen życia i kolorów, w pełni oddaje ducha dziewczyny Miu Miu. Żywiołowa i naturalna dzika truskawka wnosi radosną, lekką nutę, przywołując poczucie spontaniczności i dobrej energii.” – podkreśla Ropion.

Nuta głowy: musująca, soczysta truskawka Mara des Bois – rzadki francuski owoc, ceniony przez mistrzów cukiernictwa.

Serce: świetlista gardenia, delikatny jaśmin oraz gourmandowy akord brązowego cukru.

Baza: głęboki patchouli i bourbonowa wanilia, nadające kompozycji wyrafinowania i zmysłowej trwałości.

Efekt? Uzależniające połączenie świeżości i słodyczy – zapach zmysłowy, elegancki, a przy tym lekko figlarny i pełen lekkości.

Twarzą kampanii Miutine została Emma Corrin – aktorka nagrodzona Złotym Globem, znana z ról w The Crown, Lady Chatterley’s Lover oraz Deadpool & Wolverine. W filmie wyreżyserowanym przez Hailey Benton Gates, Corrin uosabia ducha Miutine: odważną, niepokorną, pełną zmysłowości i całkowicie wierną sobie. „Ten zapach reprezentuje wszystko, co cenię w sobie i w innych – bunt, ekspresję i oryginalność. To propozycja dla wolnych duchów” – mówi Emma Corrin.

Miutine zamknięto w flakonie, który stanowi hołd dla ikonicznych kodów Miu Miu – szkło zdobi charakterystyczne pikowanie matelassé, czarno-biała etykieta przywodzi na myśl biżuteryjny kołnierz, a sequinowa nakrętka pokryta czarnym lakierem dodaje całości wyrazistości i nowoczesnego charakteru.

