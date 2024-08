Lekcja pielęgnacji z Garnier. Back to skincare school z płynem micelarnym numer 1 w Polsce

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Kluczowe jest jednak nie tylko samo oczyszczanie, a robienie tego przy użyciu kosmetyków, które gwarantują skuteczność. Z tego powodu we wrześniu marka Garnier daje lekcję pielęgnacji pod hasłem: back to skincare school. Do tematu doskonale pasuje płyn micelarny do skóry wrażliwej 3w1 Garnier Skin Naturals, który nie bez powodu jest numerem 1 w Polsce. Jego doskonałe dopełnienie stanowi natomiast nawilżająca emulsja oczyszczająca Garnier Pure Active.

Płyn micelarny Garnier Skin Naturals

Oczyszczanie z Garnier jest proste jak to, że 2 + 2 = 4. Składnikami w tym równaniu są płyn micelarny Garnier Skin Naturals i waciki, a ich suma to dobrze oczyszczona skóra. Co sprawia, że kosmetyk jest tak skuteczny? Głównym składnikiem płynu micelarnego od Garnier są micele, a więc mikrocząsteczki o sferycznych kształtach, które są hydrofobowe (tłuszczolubne) i hydrofilowe (lubiące wodę). Takie połączenie pozwala przyciągać zanieczyszczenia różnego typu. Z jednej strony formuła radzi sobie z sebum, makijażem czy pozostałościami kremu SPF, a z drugiej również kurzem, metalami ciężkimi (smog), pyłkami i innymi zanieczyszczeniami, które osiadały na skórze. W tym przypadku skuteczność doskonale łączy się z łagodnym działaniem, które jest odpowiednie dla każdego rodzaju skóry, również wrażliwej. Jeden kosmetyk pozwala zatem na błyskawiczny demakijaż i oczyszczanie.

Nawilżająca Emulsja oczyszczająca Garnier Pure Active

Głębokie oczyszczanie twarzy to podstawa koreańskiej pielęgnacji. Według tego podejścia dla pozbycia się wszelkich zanieczyszczeń ze skóry kluczowe jest dwuetapowe oczyszczanie twarzy (double cleansing). Po użyciu płynu micelarnego warto sięgnąć zatem po jeszcze jeden kosmetyk. Dopełnieniem rutyny, w której jako pierwszy został użyty płyn micelarny Garnier Skin Naturals, może być Nawilżająca emulsja oczyszczająca Garnier Pure Active. Ten krok dzięki połączeniu produktu myjącego i wody pozwala pozbyć się resztek zanieczyszczeń i jeszcze lepiej oczyścić skórę przed następnymi etapami pielęgnacji. Kosmetyk bazuje przede wszystkim na trzech składnikach: glince, kwasie hialuronowym i ceramidach. Takie połączenie pozwala kompleksowo zadbać o potrzeby skóry. Glinka oczyszcza, kwas hialuronowy nawilża, a ceramidy wspierają funkcje ochronne skóry, zabezpieczają przed utratą wody oraz niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych. Formuła jest bardzo delikatna, nie wpływa na naturalne pH skóry, hipoalergiczna, a także odpowiednia dla każdego rodzaju skóry, w tym skóry wrażliwej.

