Lekkość i świeżość na wiosnę: jak wybrać idealny podkład?

Wiosna to czas odrodzenia i świeżości, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w naszej kosmetyczce. Głównym trendem w makijażu na tę porę roku jest naturalność i promienna cera. Zamiast dążyć do perfekcyjnego, matowego wykończenia, stawiamy na zdrowy blask i subtelne krycie, które ujednolica koloryt skóry, nie tworząc efektu maski. To idealny moment, aby porzucić ciężkie formuły na rzecz tych, które są lżejsze i bardziej przyjazne dla skóry.

Szukając idealnego podkładu na wiosnę, zwróć uwagę na jego konsystencję. Podkłady o formule płynnej, serum-podkłady, a także kremy BB i CC to doskonały wybór. Zapewniają one lżejsze krycie, które można budować, jednocześnie oferując dodatkowe korzyści pielęgnacyjne. Wiele z nich zawiera składniki nawilżające, takie jak kwas hialuronowy, czy antyoksydanty, które chronią skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Kolejnym kluczowym aspektem jest wykończenie. Na wiosnę idealnie sprawdzą się podkłady o wykończeniu satynowym, naturalnym lub lekko rozświetlającym. Unikaj tych całkowicie matowych, które mogą sprawić, że cera będzie wyglądała płasko i bez życia. Delikatny blask sprawi, że skóra będzie wyglądała na zdrowszą, bardziej wypoczętą i pełną energii. Pamiętaj, że promienna cera to podstawa wiosennego makijażu.

Nie zapominaj również o filtrze SPF. Wiosenne słońce, choć jeszcze nie tak intensywne jak letnie, potrafi być zdradliwe. Wybierając podkład z wbudowanym filtrem przeciwsłonecznym, zapewniasz swojej skórze dodatkową ochronę przed promieniowaniem UV, które jest główną przyczyną przedwczesnego starzenia się skóry. To prosty sposób, aby połączyć makijaż z codzienną ochroną.

Pamiętaj, aby przed nałożeniem podkładu odpowiednio przygotować skórę. Dobrze nawilżona i wygładzona cera to podstawa udanego makijażu. Wiosną postaw na lekkie kremy nawilżające i bazy pod makijaż, które przedłużą trwałość podkładu i dodatkowo rozświetlą skórę. Odpowiedni podkład na wiosnę to inwestycja w piękny i zdrowy wygląd, który pozwoli Ci cieszyć się każdym słonecznym dniem.

True Match od L'Oréal Paris

Podkład True Match od L'Oréal Paris. Na czym polega technologia dopasowania do skóry? Po raz pierwszy formuły stworzone zostały z wykorzystaniem nie 4, ale aż do 6 pigmentów także zielonych i niebieskich, które są kluczowe w dopasowaniu odcienia dla bardzo jasnych czy oliwkowych karnacji. 99,5% kobiet¹ znalazło swój odcień.

Formuła podkładu zawiera 80% nawilżającego kompleksu z kwasem hialuronowym, zapewnia długotrwałe nawilżenie i komfort do 24H². Podkład widocznie poprawia jakość skóry w 2 tygodnie³: cera staje się gładsza i bardziej rozświetlona³. Odpowiedni także dla cery wrażliwej. SPF 17.

RARE BEAUTY True To Myself

Ten innowacyjny podkład 3 w 1 przygotowuje skórę, kryje i utrwala. Zawiera zaawansowane składniki filmotwórcze jak baza wydłużając trwałość makijażu i utrzymując świeże wykończenie, podczas gdy drobno mielony puder utrwala krycie na cały dzień. Produkt jest odporny na działanie potu, wilgoci i rozmazywanie.

Formuła wzbogacona w True Comfort Complex™ (wzmacniające barierę skóry połączenie kwasu hialuronowego i ekstraktu z kłącza imbiru i alg) – zapewnia skórze nawilżenie do 8 godzin i pozostaje przyjemny w noszeniu przez cały dzień.

Dostępny na wyłączność w Sephorze

NARS Natural Matte Longwear Foundation

Podkład, który zapewnia nawet do 24 godzin kontroli błyszczenia i niewyczuwalną, wygładzającą formułę, na której zawsze możesz polegać. Wysokowydajne krycie, od średniego do pełnego, tworzy efekt soft-focus, który natychmiast optycznie rozmywa wszelkie niedoskonałości. Dzięki technologii Pore-Refining Trio, zaawansowanemu kompleksowi pielęgnacyjnemu, podkład z czasem widocznie poprawia strukturę skóry i już po dwóch tygodniach zmniejsza widoczność porów. Formuła o konsystencji serum jest zaskakująco lekka i oddychająca, co ułatwia stopniowanie krycia oraz zapewnia naturalne, matowe wykończenie. To produkt, który działa dłużej. Za każdym razem.