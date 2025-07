Letni makijaż glow! Niech w wakacje sie mieni. Trendy, kolory i formuły

Podstawą letniego makijażu glow jest odpowiednie przygotowanie skóry. Nawilżenie to absolutna konieczność – lekki krem nawilżający z filtrem SPF to idealne połączenie ochrony i pielęgnacji. Jeśli potrzebujesz wyrównać koloryt skóry, wybierz lekki krem BB lub CC, który zapewni delikatne krycie bez efektu maski. Korektor o lekkiej formule przyda się do ukrycia drobnych niedoskonałości w strategicznych miejscach, takich jak okolice oczu czy pojedyncze wypryski. Pamiętaj, aby aplikować go oszczędnie, wklepując delikatnie opuszkami palców.

Kolejnym krokiem do uzyskania efektu glow jest rozświetlenie. Zamiast pudru matującego, sięgnij po rozświetlacz w płynie lub kremie. Aplikuj go na szczyty kości policzkowych, łuk kupidyna, wewnętrzne kąciki oczu oraz pod łuk brwiowy. Te strategiczne punkty odbijają światło, dodając twarzy trójwymiarowości i świeżości. Unikaj nakładania rozświetlacza na całą twarz, aby nie uzyskać efektu przetłuszczonej skóry. Możesz również sięgnąć po bronzer o satynowym wykończeniu, który delikatnie ociepli skórę i doda jej zdrowego kolorytu muśniętego słońcem. Aplikuj go wzdłuż linii włosów, pod kości policzkowe i na boki nosa, aby subtelnie wymodelować twarz.

Makijaż oczu w stylu glow powinien być lekki i naturalny. Zamiast ciężkich cieni do powiek, wybierz kremowe cienie w neutralnych, rozświetlających odcieniach, takich jak szampański róż, złoto czy brzoskwinia. Możesz też użyć odrobiny tego samego rozświetlacza, którego użyłaś na policzkach. Wytuszuj rzęsy jedną lub dwiema warstwami tuszu, aby je podkreślić bez efektu przeciążenia. Jeśli lubisz eyeliner, wybierz brązowy zamiast czarnego, aby uzyskać bardziej miękki efekt.

Usta w letnim makijażu glow powinny być nawilżone i delikatnie podkreślone. Zamiast matowych pomadek, wybierz błyszczyki w naturalnych odcieniach różu, brzoskwini czy nude. Możesz też użyć nawilżającego balsamu do ust z delikatnym kolorem lub transparentnego błyszczyku dla efektu pełniejszych i bardziej soczystych ust. Pamiętaj o regularnym nawilżaniu ust, szczególnie latem, kiedy są narażone na wysuszenie.

Finalnym akcentem letniego makijażu glow jest subtelne podkreślenie brwi. Użyj bezbarwnego żelu do brwi, aby je ujarzmić i nadać im odpowiedni kształt. Jeśli masz rzadkie brwi, możesz delikatnie wypełnić ubytki kredką lub cieniem w naturalnym odcieniu. Pamiętaj, że latem mniej znaczy więcej, dlatego unikaj mocno zdefiniowanych i przerysowanych brwi.

Letni makijaż glow to idealny sposób na podkreślenie naturalnego piękna i dodanie cerze promiennego wyglądu w słoneczne dni. Stawiając na lekkie, rozświetlające i nawilżające produkty, pozwolisz swojej skórze oddychać i cieszyć się latem w pełni. Pamiętaj, że kluczem jest subtelność i minimalizm – im mniej produktu, tym bardziej naturalny i świeży efekt uzyskasz.

Kosmetyki na lato na glow makijaż

L'Oréal Paris Le Lumi Le Glass Le Glow – rozświetlacz w sticku

Multifunkcyjny rozświetlacz w sztyfcie, który zapewnia intensywny efekt glow i pełną kontrolę nad jego stopniowaniem. Kremowa formuła łatwo się rozprowadza i stapia ze skórą, oferując dwa unikalne wykończenia: Glass Glow – mokry, lustrzany połysk oraz Satin Glow – satynowy, rozproszony blask o wysokiej intensywności. Produkt sprawdzi się zarówno na twarzy, jak i na ciele – idealny do podkreślenia kości policzkowych, łuku brwiowego czy obojczyków. Utrzymuje się przez cały dzień i jest odpowiedni dla każdego typu skóry.

Nowości L’Oréal Paris to propozycje, które sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i podczas wyjątkowych okazji. To połączenie komfortu aplikacji z dopracowanymi formułami, które zapewniają widoczny efekt i przyjemność noszenia przez cały dzień.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe L'ORÉAL PARIS

L'Oréal Lumi Le Liquid Blush – róż, który ożywia cerę

Kremowa formuła różu to game-changer dla fanek świeżego, świetlistego wyglądu. Innowacyjna formuła zapewnia precyzyjną aplikację oraz możliwość budowania koloru oraz efekt od „no-makeup” do wyrazistego glow. Ten wielofunkcyjny róż sprawdzi się

także jako cień do powiek czy tint na usta. Sposobów aplikacji jest wiele, w zależności od docelowego efketu, można nakłądać go:

Palcami – naturalny efekt skóry muśniętej rumieńcem

Gąbeczką – delikatny, stopiony glow

Pędzlem – mocniejszy akcent, np. na wieczór

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe L'Oréal Paris

DRUNK ELEPHANT B-Goldi™Bright Drops - Krople rozświetlające

Rozświetlające serum z 5% niacynamidem, które zapewnia natychmiastowy złoty blask bez błyszczącego wykończenia. Dzięki zawartości 5% niacynamidu, diglukozylowego kwasu galusowego i ekstraktu z liści morwy, redukuje przebarwienia, brązowe plamy i ślady po trądziku, jednocześnie poprawiając przejrzystość i blask skóry, a oleje wzbogacone w kwasy omega ujędrniają, odżywiają i koją skórę.

i Autor: materiał prasowy/ Materiały prasowe Drunk Elephant

BENEFIT COSMETICS Glow-la-la - Rozświetlacz w pudrze

Rozświetlacz Glow-La-La w pudrze zapewnia łatwy, aksamitnie miękki blask z odbijającym światło wykończeniem makijażu. Jego bardzo drobny puder płynnie się rozprowadza, zapewniając natychmiastowy efekt glow, pozostawiając skórę promienną i perfekcyjnie rozświetloną. Wodoodporny, odporny na blaknięcie i wilgoć, został zaprojektowany tak, aby pozostać na miejscu do 12 godzin, bez względu na to, gdzie zabierze Cię dzień (lub noc). Przywitaj się z długotrwałym, odpornym na przenoszenie rozświetleniem, które ani drgnie!

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Benefit Cosmetics

SEPHORA COLLECTION Colorful Blush Glaze - Róż rozświetlający

Kultowy róż do policzków Colorful Blush z kolekcji Sephora Collection jest dostępny w nowym, ultrarozświetlającym wykończeniu, które zapewnia efekt „lukrowanego”(1) makijażu. Nowy produkt hybrydowy łączący intensywną pigmentację różu z perłowym wykończeniem rozświetlacza.