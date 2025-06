Letni Makijaż: Promienna skóra i soczyste usta w blasku słońca

Magia spojrzenia: rola i historia tuszu do rzęs. Te tusze do rzęs odmienią Twój makijaż

Krok 1: Perfekcyjna skóra z YSL All Hours Foundation

Nawet latem chcemy cieszyć się nieskazitelną cerą. YSL All Hours Foundation to podkład o przedłużonej trwałości, który zapewnia średnie do pełnego krycia, jednocześnie pozostawiając skórę komfortową i oddychającą. Jego lekka formuła idealnie stapia się ze skórą, maskując niedoskonałości bez efektu maski. Wybierz odcień dopasowany do Twojej karnacji, aby cieszyć się promiennym i jednolitym wyglądem przez cały dzień. Aplikuj cienką warstwę za pomocą gąbeczki lub pędzla, koncentrując się na strefach wymagających większego krycia.

i Autor: Materiały prasowe, Materiały prasowe YSL

Krok 2: Rozświetlenie z All Hours Concealer

Pod oczy oraz na wszelkie drobne niedoskonałości aplikuj YSL All Hours Concealer. Ten kremowy korektor doskonale rozjaśnia cienie pod oczami, kamufluje przebarwienia i wygładza drobne linie. Jego długotrwała formuła nie zbiera się w załamaniach skóry, zapewniając świeże i wypoczęte spojrzenie nawet po wielu godzinach spędzonych na słońcu. Wklep delikatnie opuszkami palców lub małym pędzelkiem.

i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe YSL

Krok 3: Soczyste usta z Loveshine Plumping Lip Oil Gloss

Latem stawiamy na naturalny look ust z subtelnym połyskiem i nawilżeniem. YSL Loveshine Plumping Lip Oil Gloss to idealny wybór! Ten olejek do ust nadaje im piękny połysk, delikatnie je powiększa i intensywnie nawilża dzięki zawartości odżywczych olejków. Wybierz swój ulubiony odcień – od transparentnego po delikatnie barwiące – aby dodać ustom soczystości i komfortu przez cały dzień. Możesz stosować go samodzielnie lub na ulubioną pomadkę dla dodatkowego blasku.

i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe YSL LOVESHINE

Krok 4: Naturalny rumieniec z Make Me Blush Liquid Blush

Płynny róż to doskonały sposób na dodanie cerze zdrowego i promiennego wyglądu latem. YSL Make Me Blush Liquid Blush charakteryzuje się lekką formułą, która łatwo się rozprowadza i wtapia w skórę, tworząc naturalny efekt "muśnięcia słońcem". Niewielką ilość produktu aplikuj na szczyty kości policzkowych i delikatnie rozetrzyj palcami lub gąbeczką w kierunku skroni. Możesz stopniować intensywność koloru, aby uzyskać pożądany efekt świeżości.

i Autor: materiał prasowy, Materiały prasowe YSL

Krok 5: Zmysłowe spojrzenie z Lash Clash Mascara

Nawet w minimalistycznym letnim makijażu nie może zabraknąć podkreślonych rzęs. YSL Lash Clash Mascara to tusz do rzęs o ekstremalnej objętości i intensywnej czerni. Jego innowacyjna szczoteczka dociera do każdej rzęsy, pogrubiając ją u nasady aż po same końce bez efektu sklejenia czy osypywania się. Jedna warstwa wystarczy, aby nadać spojrzeniu wyrazistości i głębi idealnej na letnie wieczory.