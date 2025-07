Letnia ochrona włosów! Nie zapominaj o niej na wakacjach

Mgiełka jak muśnięcie

Lekka jak letnie powietrze, przyjemna w użyciu i skuteczna w działaniu. Otula włosy ochronnym filmem, zabezpieczając je przed słońcem, ale bez efektu obciążenia. Pozostawia fryzurę swobodną i naturalną, a włosy zabezpiecza przed słońcem.

Zapach? Jak letni poranek – świeży, owocowy, delikatny. Rozpylona tuż przed wyjściem staje się drobnym rytuałem uważności. Gestem, który mówi: „jestem dla siebie ważna”.

Skład, który robi różnicę

Receptura Anwen Summer Protect została skomponowana tak, by chronić i pielęgnować:

Fotostabilne filtry UVA i UVB, zapewniają włosom szeroką ochronę przed słońcem.

Hyaloveil-P®, czyli pochodna kwasu hialuronowego, wbudowuje się w strukturę włosa, intensywnie i długotrwale go nawilżając.

Olej z pestek malin i kiełków pszenicy – pozwala zwiększyć ochronę, a przy tym je pielęgnuje.

Nawilżająca mgiełka Summer Protect jednocześnie pielęgnuje i chroni włosy przed promieniami słonecznymi, wiatrem i słoną, morską wodą. Wystarczy delikatnie spryskać włosy i gotowe.

Polska marka, kobieca siła

Anwen to marka stworzona przez kobiety – z miłości do włosów, wiedzy i świadomej pielęgnacji. Summer Protect to krok w stronę troski, która zaczyna się od siebie. Ten kosmetyk przypomina, że warto się zatrzymać, wziąć oddech i… rozpylić mgiełkę pełną lata.

i Autor: materiały prasowe Anwen