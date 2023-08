Letnia pielęgnacja, czyli jaka?

Virgin Marula Luxury Facial Oil - olejek z maruli z pierwszego tłoczenia jest niczym spa dla Twojej skóry. Bogaty w antyoksydanty o kluczowym znaczeniu oraz kwasy omega 6 i 9 olejek marula zapewnia odżywienie i wycisza skórę, przywracając jej młodzieńczy blask dzięki pozostawaniu w najczystszej postaci. Czerpany prosto z pestki owocu marula, nasz czysty, nierafinowany olejek jest praktycznie niezmącony jakąkolwiek substancją chemiczną bądź zapachem – naturalnego pochodzenia lub syntetycznymi. Ten świetnie wchłaniający się olejek szybko wnika w strukturę skóry, ograniczając widoczność linii mimicznych i zmarszczek. Odpowiedni do wszystkich typów skóry, w tym najbardziej wrażliwej.

B-Hydra™ Intensive Hydration Serum - to chłodny łyk wilgoci dla spragnionej skóry. To ultranawilżające serum uzupełnia poziom wilgoci w skórze, widocznie poprawiając jej fakturę i koloryt. Opracowane na bazie formuły z prowitaminą B5 oraz ceramidu ananasowego serum B-Hydra™ zapewnia stałą dawkę nawilżenia przez cały dzień, sprawiając, że skóra wygląda zdrowo i jest dodatkowo rozjaśniona. Serum B-Hydra™, zawierające w swojej mieszance unikalny kompleks soczewica-jabłko-arbuz, pomaga zredukować matowość, suchość oraz widoczność linii mimicznych. Z każdą aplikacją Twoja cera będzie zyskiwać coraz bardziej promienny i młodzieńczy wygląd. To lekkie, a jednocześnie silnie działające serum jest idealne dla każdego rodzaju cery.

T.L.C. Framboos™ Glycolic Night Serum - Zaawansowana technologia żelu AHA/BHA wygładza zmatowiałą skórę o zablokowanych porach, delikatnie usuwając obumarłe komórki naskórka, i tym samym znacząco poprawiając wizualnie koloryt i fakturę skóry poprzez wyrównanie linii mimicznych, zmarszczek i porów. Opracowany na bazie naszego dream-teamu kwasów glikolowego, winowego, mlekowego, cytrynowego i salicylowego, z dodatkiem ekstraktu malinowego i kasztanu, T.L.C. Framboos™ ogranicza nadmierne wytwarzanie sebum, odsłaniając jasną i promienną skórę już po jednej nocy. Potęguje również działanie innych produktów, torując drogę do ich maksymalnego wchłaniania. T.L.C. Framboos™ łatwo się wchłania i zapewnia efektywny peeling chemiczny bez negatywnych skutków ubocznych, takich jak suchość lub uczulenie. Twoja cera ulegnie transformacji ze zmatowiałej na wspaniale promienną, praktycznie przez noc.

