Letnia pielęgnacja też może być fun!

Pielęgnacja, która buduje rytuały

Sierpień to czas intensywnych przygotowań, który zaczyna się od kompletowania szkolnej wyprawki, po reorganizację codziennego harmonogramu. Wśród wszystkich obowiązków łatwo zapomnieć, że to również dobry moment na ugruntowanie zdrowych nawyków. Codzienna higiena, choć niezwykle ważna, bywa dla dzieci nudna i trudna do wdrożenia. YUMI Kids udowadnia jednak, że może być inaczej – kolorowe opakowania, apetyczne zapachy i nieoczywiste formuły zamieniają pielęgnację w codzienny rytuał, który dzieci chcą powtarzać. Mycie rąk, kąpiel po intensywnym dniu czy wieczorne szykowanie się do snu stają się z YUMI nie obowiązkiem, a przyjemnością – sensoryczną przygodą, która naturalnie wpisuje się w rytm dnia.

Wspieranie samodzielności i zdrowych nawyków od najmłodszych lat

Dzieci najlepiej uczą się przez naśladowanie i zabawę. Produkty YUMI Kids zostały zaprojektowane tak, by wspierać rozwój samodzielności zarówno w domu, jak i w przedszkolu czy szkole. Dzięki kolorowym kosmetykom dzieci nie tylko uczą się, jak ważna jest codzienna higiena, ale też czują, że mają nad nią kontrolę. To poczucie sprawczości przekłada się na większą chęć do samodzielnego działania. Rodzice, którzy sięgają po kosmetyki YUMI, zyskują natomiast sprzymierzeńca w codziennej organizacji życia rodzinnego. Poranna toaleta, mycie rąk po spacerze i wieczorne szykowanie się do snu – wszystko to może stać się wspólnym rytuałem, który zamiast napięcia, przynosi radość i spokój.

Zabawa, zapach i bezpieczeństwo – przepis na skuteczną pielęgnację

Produkty YUMI Kids to nie tylko atrakcyjne formy i zapachy, ale też bezpieczeństwo potwierdzone przez badania dermatologiczne. Kosmetyki YUMI są delikatne dla skóry dziecka, nie zawierają parabenów ani drażniących składników, a ich receptury zostały opracowane z troską o codzienne potrzeby najmłodszych. W efekcie powstała linia, która łączy troskę rodziców o zdrowie dzieci z ich naturalną potrzebą radości, eksploracji i dobrej zabawy. To nasz przepis na kompromis idealny – zarówno dla dorosłych, jak i maluchów.

Czysta przyjemność – poznaj ulubieńców dzieci

YUMI Kids to linia kosmetyków stworzona z myślą o najmłodszych użytkownikach – delikatna, bezpieczna dla dziecięcej skóry, ale przede wszystkim…pełna frajdy! Marka proponuje produkty, które wpisują się w świat dziecięcej wyobraźni i zachęcają do samodzielności:

Kolorowa pianka do kąpieli „Morelowy Rajd”

Ta musująca pianka zamienia wodę w morelową przygodę – barwi ją na delikatny pomarańcz, pachnie słodko i apetycznie, zachęcając dzieci do eksploracji w wannie bez potrzeby plastikowych zabawek. To sensoryczna zabawa i pielęgnacja w jednym. Formuła jest wegańska, hipoalergiczna i oparta na 98 % składników pochodzenia naturalnego: aloes, pantenol, olej z nasion bawełny i witaminy A, E, F dbają o nawilżenie, wygładzenie i ukojenie skóry dziecka. Pianka nie szczypie w oczy ani nie odbarwia wanny, a rodzice widzą jedynie uśmiech na twarzy maluchów.

Bananowy żel pod prysznic dla dzieci

Przyjemny, soczysty zapach banana i kolorowe opakowanie przemieniają codzienny prysznic w moment radości i pole do popisu dla wyobraźni. Żel zawiera aż 98 % składników pochodzenia naturalnego i działa ultrałagodnie – jest w 100 % hipoalergiczny i wegański. Baza receptury to sok z liści aloesu, alantoina, betaina i ekstrakt bananowy, wspomagane prebiotykami – jedna formuła wspiera nawilżenie, regenerację, koi podrażnienia i chroni delikatną skórę przed przesuszeniem. Produkt nie szczypie w oczy i jest przeznaczony dla dzieci w każdym wieku.

Slime do kąpieli „Truskawkowa Kraina”

To nowatorski kosmetyk w formie żelowego slime’u o konsystencji przypominającej kisiel – gęsty, elastyczny, pachnący jak lody truskawkowe. Slime powstał z myślą o sensorycznym doznaniu i zabawie: tworzy obfitą pianę, która inspiruje ruch i zmysły. Recepturę oparto na naturalnych składnikach takich jak aloes i ekstrakt z truskawek – bezpiecznych, łagodnych detergentach. Produkt jest kolorowy i pachnący, bezpieczny dla dzieci i zachęcający do samodzielnej higieny.

Bo każda pielęgnacja może być przyjemnością

W YUMI wierzymy, że to, co codzienne, nie musi być nudne. Zwłaszcza dla dzieci. Dlatego tworzymy kosmetyki, które wspierają rodziny w budowaniu pozytywnych nawyków i oswajaniu dzieci z pielęgnacją już od najmłodszych lat. Kolorowa pianka, owocowy prysznic czy slime są zaproszeniem do świata, w którym dbanie o siebie staje się naturalną i radosną częścią dzieciństwa. Wspomniane w materiale produkty znajdziesz w atrakcyjnej cenie regularnej lub na promocji w drogeriach Hebe.

i Autor: YUMI/ Materiały prasowe