Letni makijaż pełen słońca. Blask golden hour o każdej godzinie

Kampania z udziałem Sadie Sink, globalnej ambasadorki zapachów i makijażu Giorgio Armani, celebruje naturalność i efekt rozświetlenia, jaki zapewnia produkt. Formuła SKIN TINT zawiera 92% jedwabistej bazy serum i innowacyjne Golden Hour Pearls - trzy rodzaje pereł, które nadają skórze promienny blask złotej godziny - zapewnia 24-godzinne nawilżenie* i trwałość**, dając promienny wygląd w prosty sposób.

Więcej niż tint: formuła pielęgnacyjna

Zainspirowany delikatnością organzy, SKIN TINT oferuje lekką i elastyczną teksturę. Technologia Micro Silk sprawia, że SKIN TINT jest lekki i płynnie stapia się ze skórą. Innowacja ta łączy pigmenty mineralne z półprzezroczystą bazą, zapewniając jednolity efekt i odpowiedni stopień krycia. Rezultatem jest budowane, dyskretne wykończenie SKIN TINT, które można dostosować do odcienia skóry.

Tymczasem Golden Hour Pearls dodają natychmiastowego rozświetlania i zdrowego złotego blasku dając naturalny efekt glow. Stworzone w technologii Color Maestria Pearl marki Armani beauty, Golden Hour Pearls obejmują trzy rodzaje pereł, z których każdy ma własny efekt rozświetlający skórę. Magic Hour Pearls, zawarte we wszystkich odcieniach, podkreślają holograficzne perły, które tworzą miękki, rozproszony efekt na skórze. W jasnych i średnich

odcieniach znajdują się Moon Pearls, których srebrny odcień zwiększa świetlistość. W średnich i ciemnych odcieniach znajdują się natomiast Sun Pearls, których opalizujące drobinki tworzą ciepły, odbijający światło blask bez efektu przygaszenia.

SKIN TINT, którego baza w 92% oparta jest na jedwabistym serum, zapewnia 24-godzinne* nawilżenie i 24-godzinną** trwałość bez obciążania skóry. Dzięki składnikom pielęgnacyjnym, takim jak kwas hialuronowy, niacynamid, biała lilia i witamina C, SKIN TINT sprawia, że skóra wygląda na bardziej napiętą, a jednocześnie przeciwdziała matowieniu, przebarwieniom, zaczerwienieniom i poprawia świetlistość cery. Ponadto połączenie pudrów, przyczynia się do redukcji nadmiaru sebum, jednocześnie pomagając podkładowi dłużej się utrzymać.

SKIN TINT jest dostępny w 11 rozświetlających odcieniach w wybranych perfumeriach Douglas i na douglas.pl.

Minimalistyczny, elegancki design

Elegancka, jasnoróżowa tubka SKIN TINT przez swój design emanuje minimalistyczną elegancją. Przezroczysty monogram Giorgio Armani ujawnia odcień wewnątrz, podczas gdy kontrastujący czarny aplikator z pompką zapewnia idealną dawkę produktu dla efektu blasku złotej godziny.

Kampania celebrująca blask skóry

Aktorka Sadie Sink, globalna ambasadorka zapachów i makijażu Giorgio Armani, uosabia prawdziwy blask SKIN TINT w nowej, ujmującej kampanii. Jej świetlista cera w odcieniu F2 oddaje esencję złotej godziny.

i Autor: materiały prasowe Armani

Odtwórz SKIN TINT look Sadie Sink:

TWARZ: Przygotuj skórę za pomocą LUMINOUS SILK PRIMER, a następnie nałóż SKIN TINT w odcieniu F2, aby uzyskać natychmiastowy złocisty blask. Zakryj wszelkie niedoskonałości za pomocą LUMINOUS SILK CONCEALER w odcieniu 3, a następnie nałóż FLUID SHEER w odcieniu 7, aby podkreślić kości policzkowe.

OCZY: Podkreśl oczy kredką SMOOTH SILK EYE PENCIL w odcieniu 12, a następnie wydłuż i podnieś rzęsy tuszem VERTIGO LIFT.

USTA: Wykończ makijaż odrobiną LIP POWER w odcieniu 108, aby nadać ustom delikatny rumieniec, a następnie nałóż PRISMA GLASS w odcieniu 2, Candy Halo, aby uzyskać ostateczny różany połysk.

i Autor: materiały prasowe Armani