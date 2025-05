Letnie słońce i Twoja skóra – jak chronić ją przed uszkodzeniami i jak ją pielęgnować?

Fotostarzenie to nic innego jak przedwczesne starzenie się skóry spowodowane wieloletnią ekspozycją na światło – głównie słoneczne. Objawia się ono zmarszczkami, utratą elastyczności, nierównym kolorytem skóry oraz powstawaniem ciemnych plam pigmentacyjnych. Mechanizm ten opiera się na powstawaniu reaktywnych form tlenu (ROS), które uszkadzają komórki skóry i osłabiają jej strukturę. Wystarczy porównać skórę na twarzy – stale narażoną na działanie promieniowania – ze skórą brzucha, ukrytą pod ubraniem. Różnice w teksturze, kolorycie i jędrności są często uderzające.

Długotrwała ekspozycja na słońce skutkuje nie tylko widocznymi efektami, takimi jak oparzenia czy opalenizna (która sama w sobie jest oznaką uszkodzenia komórek), ale również stopniowym rozpadem kolagenu i elastyny – kluczowych białek odpowiedzialnych za młody wygląd skóry. Dodatkowo, promieniowanie UV obniża poziom naturalnych antyoksydantów, kwasu hialuronowego oraz lipidów w skórze, przez co staje się ona bardziej wrażliwa, sucha i podatna na podrażnienia.

Na szczęście odpowiednia profilaktyka oraz dobrze dobrana pielęgnacja mogą znacząco zminimalizować skutki fotouszkodzeń. Codzienne stosowanie kremu z filtrem SPF to podstawa. W ofercie Paula’s Choice znajduje się szeroka gama produktów ochronnych, w tym bestsellerowy RESIST Youth-Extending Daily Hydrating Fluid SPF 50 – lekki krem o właściwościach antyoksydacyjnych, który doskonale sprawdza się w codziennej pielęgnacji skóry mieszanej i tłustej. Dla skóry suchej rekomendowany jest natomiast Super-Light Daily

Wrinkle Defense SPF 30, który dodatkowo wyrównuje koloryt cery. Oprócz ochrony przeciwsłonecznej warto sięgnąć po składniki aktywne, które wspierają regenerację skóry. Jednym z najskuteczniejszych jest witamina C, która rozjaśnia przebarwienia, ujednolica koloryt i wzmacnia działanie filtrów UV. Paula’s Choice oferuje skoncentrowane formuły z tym składnikiem, takie jak C15 Super Booster, zawierający 15% czystej witaminy C, kwas ferulowy i witaminę E – idealne trio do walki z oznakami fotostarzenia.

Nieocenione w odbudowie skóry są także kwasy AHA, np. glikolowy, który złuszcza martwy naskórek, przywracając skórze blask i gładkość. W serii Skin Perfecting znajdziemy m.in. 8% AHA Gel Exfoliant, który delikatnie, ale skutecznie wspiera odnowę komórkową. Na noc świetnym wyborem są również retinoidy – znane z działania przeciwzmarszczkowego i redukującego przebarwienia. Produktem godnym uwagi jest Clinical 1% Retinol Treatment, który łączy retinol z peptydami i przeciwutleniaczami.

Na koniec nie zapominajmy o składnikach wzmacniających barierę ochronną skóry, takich jak ceramidy, kwas hialuronowy i kwasy tłuszczowe. Paula’s Choice proponuje tu m.in. Omega+ Complex Moisturizer, bogaty krem, który wspiera odbudowę skóry i zwiększa jej odporność na czynniki zewnętrzne. Chociaż nie da się całkowicie odwrócić skutków działania promieniowania UV, regularne stosowanie skutecznych składników aktywnych i codzienna ochrona przeciwsłoneczna mogą znacząco poprawić kondycję skóry. Zadbaj o nią świadomie – latem i przez cały rok.

i Autor: materiały prasowe Paula’s Choice

i Autor: materiały prasowe Paula’s Choice