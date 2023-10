i Autor: Materiały prasowe Tutti Frutti

Strefa beauty

Let’s Face It ! Pielęgnacja twarzy z mocą owoców

Rozkoszna pielęgnacja z kosmetykami Tutti Frutti skradła mnóstwo serc. Teraz, na tych, którzy pokochali niespotykane i intrygujące połączenia owoców z ziołami i odżywczymi shotami, czeka prawdziwe zaskoczenie! W odpowiedzi na potrzeby konsumentów marka Tutti Frutti rozszerza swoje portfolio o nową linię produktów do kompleksowej pielęgnacji twarzy – Let’s Face It. Kosmetyki posiadają innowacyjne, multifunkcyjne formuły o wysokim indeksie substancji pochodzenia naturalnego (minimum 93%), a do tego są w 100% wegańskie. Dzięki mocy składników aktywnych takich jak, niacynamid, gliceryna, papaina, aloes, kwas hialuronowy czy zielona glinka możesz osiągnąć efekty o jakich zawsze marzyłaś.