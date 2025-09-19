Levi’s® i Pixar świętują 30. urodziny Toy Story tworząc kolekcję w klimacie Dzikiego Zachodu

Levi’s® x Toy Story 30th Anniversary Collection to spotkanie westernowego klimatu z magią pokoju Andy’ego. Kultowe postacie i niezapomniane sceny z filmów zyskują nową formę – od denimowych klasyków i koszul rodeo, po akcesoria pełne charakterystycznych detali.

Męska odsłona kolekcji łączy westernową tradycję z filmową nostalgią. Wyróżnia się kurtka Western Jacket z grubego denimu ozdobiona nitami inspirowanymi Toy Story, koszula Rodeo Shirt w krowi wzór z haftem „Hey Howdy Hey” czy pikowana kamizelka All Over Print Vest z dużą grafiką na plecach. Obok nich: kurtka Type III Trucker Jacket z grafiką Woody Saddleman – reinterpretacją ikonicznego motywu kowboja Levi’s® Saddleman w wersji z Chudym i haftem „You’ve Got a Friend in Me”, kurtka Western Shacket w streetwearowym wydaniu oraz spodnie w różnych fasonach – od Western Flare z podwójnym kolanem, przez spodnie Loose Jean z filmowymi patchami, po spodnie Carpenter Jean, których wzór przypomina worek z juty. W każdym modelu kryją się detale – charakter pisma Andy’ego czy grafiki Woody Saddleman – nawiązującej do ikonicznego motywu kowboja Levi’s® Saddleman w wersji z Chudym – które nadają całości kolekcjonerskiego charakteru. Dopełnieniem są graficzne akcenty: koszulka Woody Short Sleeve Tee, t-shirty boxy tee z filmowymi nadrukami, longsleeve z Chudym i Buzzem oraz bluza z kapturem w odcieniu brązu z motywem Woody Saddleman – reinterpretacją ikonicznego motywu Levi’s® Saddleman w wersji z Chudym.

Damska część kolekcji czerpie energię z Jessie – jej niezależności i radości życia. Na uwagę zasługuje kurtka Type II Jacket w odcieniu wypłukanego indigo z kontrastowym kołnierzem ecru i haftem „Yodelayheehoo”, koszula Western Shirt w krowi wzór czy spodnie Ribcage Bell, którym westernowe detale i haft „Howdy” nadają nową, wyrazistą tożsamość.

Akcesoria to dopełnienie całości: czapka Logo Hat z logotypem Toy Story i tłoczoną kulą Pixara, czapka Cow Hat w krowi wzór z wymiennymi naszywkami, torba All Over Print Tote, saszetka Cow Pouch z bandanową podszewką, skórzany pasek Woody Belt inspirowany kultową klamrą Chudego oraz zestaw trzech bandan w kolorach żółtym, czerwonym i białym z motywami głównych bohaterów. W całej kolekcji pojawiają się także zmienne naszywki z postaciami Disneya i Pixara, które pozwalają fanom personalizować swoje ulubione projekty.

Levi’s® x Toy Story 30th Anniversary Collection zadebiutuje 2 października na Levi.com, w aplikacji Levi’s® oraz w wybranych sklepach stacjonarnych. Wybrane elementy pojawią się także na DisneyStore.com.

Ta kolekcja to więcej niż ubrania – to opowieść o przyjaźni, która od trzech dekad łączy kolejne pokolenia. Levi’s® i Toy Story spotykają się w świecie pełnym westernowej energii, nostalgicznych detali i bajkowej magii, pokazując, że prawdziwi przyjaciele – podobnie jak kultowe ubrania – są z nami na zawsze.

i Autor: Levi’s/ Materiały prasowe

i Autor: Levi’s/ Materiały prasowe