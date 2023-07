Levi's® łączy klasykę z innowacją, wprowadzając na rynek wyjątkowe modele spodni

Plant-Based 501® wykonane są w co najmniej 97% z materiałów pochodzenia roślinnego, z certyfikowanej bawełny organicznej, naturalnych barwników, naszywek na bazie roślin i tuszu wykonanego z odpadów drzewnych. Jeansy, których premiera zaplanowana jest na lipiec, są wskazówką, jak mogłaby wyglądać branża w nadchodzących latach przy dążeniu w kierunku zminimalizowania ilości materiałów syntetycznych pochodzących z paliw kopalnych i wytwarzania większej ilości odzieży z surowców odnawialnych, a nie z ograniczonych zasobów.

Model Plant-Based 501® stanowi ewolucję w praktyce innowacji projektowych Levi’s®, ustanawiając nowe fundamenty, które będą wykorzystywane w przyszłości.

“Jako firma, która produkuje jeansy 501® od 150 lat, mamy możliwość i obowiązek ciągłego analizowania procesu produkowania tego modelu," mówi Paul Dillinger, VP of Design Innovation w Levi Strauss & Co. " Model Plant-Based 501® powstał w oparciu o wcześniejsze starania zmierzające do stworzenia bardziej cyrkularnych jeansów, co z kolei daje nam podstawę do tworzenia kolejnych innowacji w przyszłości".

W przypadku jeansów Plant-Based 501® tkanina wykonana jest w 100% z bawełny organicznej z certyfikatem Organic Cotton Standard (OCS) i barwiona kolorem indygo Stony Creek Colors na bazie roślin. Kolor spodni inspirowany jest archiwalnym odcieniem Levi's®X80. Zamiast skóry, tylna naszywka 501®-ki wykonana jest z MIRUM® firmy NFW, w 100% ekologicznego i wolnego od plastiku materiału, który nie generuje ścieków podczas produkcji. Wewnętrzna kieszeń jest w 100% bawełniana i zadrukowana roślinnym czarnym pigmentem BioBlack TX wykonanym z odpadów drzewnych i opracowanym przez partnera Nature Coatings. Tkane etykiety i nici do szycia użyte w niekrytycznych miejscach odzieży są również w 100% bawełniane.

Dodatkowo, bazując na pracy z konopią bawełnianą wykorzystywaną przez lata w linii WellThread, marka wypuszcza na rynek Selvedge 501® wykonaną właśnie z mieszanki konopi i bawełny, w różnych odcieniach i wykończeniach zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, a niektóre wersje barwione są naturalnymi pigmentami. Modele te łączą najwyższej jakości tkaninę selvedge z innowacjami z włókien alternatywnych, które charakteryzowały przez ostanie lata właśnie kolekcję Levi’s® WellThread.

i Autor: Materiały prasowe LEVIS

