Strefa beauty

Makijażowe perełki, które warto spakować to wakacyjnej kosmetyczki. Z nimi wykonasz każdy makijaż

Wakacyjna kosmetyczka powinna być multifunkcyjna i nie zabierać wiele miejsca. Warto spakować do niej sprawdzone kosmetyki do makijażu, po które faktycznie będziemy sięgać. Dobrą opcją są wielofunkcyjne produkty, które posłużą zarówno jako róż do policzków, tint do ust oraz kremowe cienie do powiek. W przypadku podkładów wybieraj lekkie formuły o działaniu nawilżającym. Nie zapominaj o kremach z filtrem. Jakie kosmetyki sprawdzą się do letniej kosmetyczki?