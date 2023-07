Stroje kąpielowe na lato 2023. Jakie modele warto spakować do walizki?

Letnia kosmetyczka na wyjazd. Co warto do niej spakować?

Każda kobieta wie, że kupno wymarzonego stroju kąpielowego to nie lada zadanie. Niewiele się w nim kryje, a jednak chcemy, by kostium kąpielowy nie podkreślał mankamentów sylwetki i trzymał w ryzach to, co trzeba.

Marka COS zaskakuje nowościami również w letnim sezonie. Inspiracją do stworzenia tegorocznej kolekcji strojów kąpielowych wygoda i siła kobiecości. To także ukłon wobec kolorów i kolorowych printów. Kostiumy kąpielowe COS to klasyka przekładana odrobiną szaleństwa. Modele te idealnie sprawdzą się podczas wakacji. To modowy misz masz klasyki i komfortu z nowoczesnymi i odważnymi fasonami.

