LifeWear w sportowym i nowoczesnym duchu, inspirowanym stylem Rogera Federera

Roger Federer skomentował: “Z ogromną radością przedstawiam The Roger Federer Collection we współpracy z UNIQLO. Praca z Clare była wspaniałym doświadczeniem - jej kreatywność i dbałość o szczegóły widać w każdym projekcie. Uwielbiam kunszt, strukturalną formę i kolory tej kolekcji. Mam nadzieję, że poczujecie się w niej tak dobrze, jak - zarówno podczas aktywności sportowej, jak i w codziennych momentach.”

Clare Waight Keller powiedziała: “Współpraca z Rogerem przy tej kolekcji była niezwykle inspirującym doświadczeniem. Chcieliśmy stworzyć coś, co odzwierciedla naszą wspólną pasję do sportu i jednocześnie pokazuje możliwości, jakie daje technologia tkanin UNIQLO. Kluczowe było połączenie innowacji z ponadczasowym stylem - projekty, które sprawdzają się na korcie, ale są równie funkcjonalne poza nim. Ta kolekcja to połączenie wszechstronności, komfortu i stylu z pasją do sportu, przy zachowaniu największej wydajności.”

LifeWear w wyrafinowanej formie dla wielbicieli sportu

The Roger Federer Collection to sportowa odzież w stonowanej palecie kolorystycznej: granat, czerń i biel. Elementy kolekcji charakteryzują się subtelnymi detalami, takimi jak kołnierzyk w koszulce AIRism polo z logo UNIQLO czy siateczkowa faktura modelu DRY-EX. Równowaga pomiędzy funkcjonalnością niezbędną przy odzieży sportowej, a elegancją została osiągnięta dzięki przemyślanym krojom i tkaninom. Na uwagę zasługują m.in. wykonana z dzianiny 3D bluza z kapturem oraz stylowe szorty i spodnie o dopracowanej sylwetce. Kolekcja składa się z siedmiu elementów, dając szerokie możliwości stylizacyjne na różne okazje.

i Autor: materiały prasowe UNIQLO

