Self-care to nowy must-have! Odkryj prezenty na Dzień Matki 2025, które pokocha każda kobieta

Na nadchodzący Dzień Mamy, szwedzka marka FOREO przypomina mamom na całym świecie, że troska o siebie to nie kaprys. To codzienna potrzeba, która nie tylko wzmacnia psychicznie, ale też sprawia, że czujemy się dobrze we własnej skórze. A zadowolona mama? To przepis na szczęśliwe dzieciństwo i pełną blasku codzienność.

Z tej okazji FOREO przygotowało wyjątkową ofertę – do 40% rabatu na kultowe urządzenia i pielęgnację (z kodem MOMDAY30). Bo czasami najpiękniejszy prezent to chwila dla siebie. Dla siebie samej lub dla mam, które podziwiasz.

Must-Have FOREO na Dzień Mamy:

FAQ™ 202 – Maska LED dla mam, które nie lubią ograniczeń

Luksusowa, ultralekka, elastyczna jak druga skóra maska LED, która w 15 minut daje efekty godne salonów kosmetycznych. 8 długości fal światła, w tym NIR, działa na zmarszczki, przebarwienia i poprawia jędrność skóry – bez wychodzenia z domu. A bezprzewodowa konstrukcja sprawia, że można jej używać nie rezygnując ze swoich ulubionych czynności.

BEAR™ 2 – Mikroprądowy trening twarzy w 2 minuty dziennie

Dla mam, które kochają liftingować nie tylko ciało, ale i twarz. BEAR™ 2 z mikroprądami i masażem T-Sonic™ modeluje kontury, wzmacnia 69 mięśni twarzy i szyi, widocznie poprawiając jędrność i elastyczność skóry już po tygodniu. Wszystko bez bólu, bez igieł i bez przerwy w codziennych obowiązkach.

LUNA™ 4 – Oczyszczanie na najwyższym poziomie

Prawdziwa ikona, sprzedawana co dwie sekundy na świecie — LUNA™ 4 łączy pokolenia, bo oczyszczanie skóry to rytuał, który nie zależy od wieku. Wykonana z ultrahigienicznego, odpornego na bakterie i jedwabiście miękkiego silikonu, LUNA™ 4 to najdelikatniejszy i jednocześnie najskuteczniejszy sposób na czystą skórę. Jej mięciutkie wypustki delikatnie złuszczają martwy naskórek, jednocześnie dbając o barierę ochronną skóry. Z kolei technologia T-Sonic™ poprzez pulsacje tymczasowo rozszerza pory, by skutecznie usuwać zanieczyszczenia z głębi, pomagając zapobiegać wypryskom i przywracając cerze promienny blask.

Kompleksowa pielęgnacja ciała dla Supermam

LUNA™ 4 body – to sekret gładkiej, jędrnej skóry na całym ciele. Dzięki masażowi T-Sonic™ urządzenie intensywnie oczyszcza i złuszcza, pobudzając krążenie i redukując widoczność cellulitu. Skóra staje się bardziej napięta, gładka w dotyku, a Ty możesz zapomnieć o wrastających włoskach i “skórce pomarańczowej”.

PEACH™ 2 – zaawansowane urządzenie do depilacji IPL, czyli rewolucja w usuwaniu owłosienia. Dzięki aż 120 błyskom na minutę i technologii T-Sonic™, która rozszerza pory, impulsy świetlne docierają głębiej, prosto do mieszków włosowych, zapewniając szybkie i skuteczne rezultaty.

BEAR™ 2 body – idealny sprzymierzeniec w ujędrnianiu mięśni i walce z uporczywym cellulitem. Dzięki połączeniu mikroprądów i masażu T-Sonic™ wygładza nierówności na udach, pośladkach, ramionach i brzuchu — sprawiając, że skóra staje się jędrniejsza, bardziej wymodelowana i gładsza już po tygodniu stosowania.

