Limitowana kolekcja koszulek UT od UNIQLO x KAWS, promująca światową premierę nowego albumu, poświęconego twórczości KAWS

W kolekcji znajdą się koszulki i bluzy z charakterystycznymi postaciami KAWS, takimi jak COMPANION i BFF (w kolorze jasnego różu), z nadrukiem prezentującym okładkę nowej książki oraz z ikonicznym motywem XX. Produkty dostępne będą w rozmiarach dla dorosłych (unisex) i dla dzieci, aby każdy fan mógł zanurzyć się w świecie KAWS. Dodatkowo, marka UNIQLO przygotowała szereg upominków z limitowanych edycji dla klientów, którzy zakupią książkę i produkt z nowej kolekcji UT. Aby uczcić tę wyjątkową współpracę, niektóre z największych sklepów UNIQLO na całym świecie zostaną ozdobione projektami, przedstawiającymi postacie KAWS.

- Bardzo się cieszę, że mogę wprowadzić na rynek nową książkę z serii Phaidon Contemporary Artist Series w wyłącznej współpracy z moim długoletnim partnerem, marką Uniqlo. – mówi Brian Donnelly, artysta znany jako KAWS. - Z okazji tego wydarzenia, stworzyłem kapsułkową kolekcję, która będzie dostępna w sklepach przez ograniczony czas. Mam nadzieję, że spotka się ona z pozytywnym odbiorem! – dodaje.

O KAWS

Sztuka KAWS wychodzi daleko poza mury muzeów i galerii, w których regularnie prezentuje on swoje prace. W ciągu ostatnich dwóch dekad KAWS zbudował pełną sukcesów karierę, tworząc projekty, które konsekwentnie ukazują jego artystyczny warsztat, dowcip i nonszalancję oraz odzwierciedlają ducha naszych czasów. KAWS współpracował już z marką UNIQLO, między innymi tworząc projekty dla inicjatywy charytatywnej PEACE FOR ALL w 2022 roku, która odniosła ogromny sukces na skalę światową.

i Autor: Materiały prasowe UNIQLO

