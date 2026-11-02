Loki jak spod ręki fryzjera bez wychodzenia z domu. Przenieś codzienną stylizację na profesjonalny poziom

Nowy Shark IonCurl powstał na bazie sukcesu FlexStyle i został stworzony z myślą o osobach, które oczekują od stylizacji czegoś więcej niż tylko dobrego efektu. Łączy zaawansowane technologie z intuicyjną obsługą, pomagając tworzyć fryzury, które zachwycają wyglądem, a jednocześnie dbają o zdrowy wygląd włosów.

„Dla mnie jako stylisty fryzur i makijażu liczy się nie tylko efekt końcowy, ale także to, jak łatwo można go osiągnąć. Chodzi o nadanie włosom zdrowo wyglądającego blasku i zadbanego wyglądu bez zbędnego wysiłku. Shark FlexStyle IonCurl pomaga ograniczyć puszenie się włosów, podkreślić skręt loków i znacząco ułatwia codzienną stylizację" - mówi Philipp Verheyen, ambasador marki Shark Beauty.

Perfekcyjny skręt bez wysiłku

Tym, co wyróżnia Shark IonCurl, jest połączenie profesjonalnych rezultatów z wygodą codziennego użytkowania. Dzięki technologii CoandaBoost mocniejszy strumień powietrza dokładnie otula pasma wokół lokówki, pomagając tworzyć bardziej zdefiniowane, sprężyste loki i fale. To właśnie ta technologia odpowiada za najsilniejszy efekt Coandy w całej rodzinie FlexStyle, dzięki któremu fryzura zyskuje objętość, lekkość i naturalny ruch. Wydajny przepływ powietrza dodatkowo skraca czas suszenia i stylizacji, dlatego osiągnięcie wymarzonego efektu nie wymaga już długich minut spędzonych przed lustrem. Rezultat? Fryzura pełna objętości, wyraźnie podkreślony skręt i trwałość, która pozwala cieszyć się stylizacją przez cały dzień.

Piękna stylizacja w zgodzie z włosami

Za imponującym efektem stoi jednak coś więcej niż sama moc stylizacji. Shark IonCurl, najbardziej zaawansowany model z rodziny FlexStyle, został stworzony z myślą o osobach, które nie chcą wybierać między spektakularną fryzurą a zdrowo wyglądającymi włosami. Technologia Ion Smooth pomaga neutralizować ładunki elektrostatyczne odpowiedzialne za puszenie się włosów i niesforne kosmyki, dzięki czemu pasma stają się bardziej wygładzone, pełne blasku i zdrowo wyglądające. Włosy zachowują eleganckie wykończenie, a fryzura prezentuje się świeżo i lekko przez cały dzień. Co równie ważne, urządzenie pozwala osiągnąć te rezultaty bez konieczności narażania włosów na ekstremalne temperatury, udowadniając, że nowoczesna stylizacja i troska o kondycję włosów mogą iść ze sobą w parze.

Rozbudowa rodziny FlexStyle: narzędzie dla każdego stylu i potrzeb

Wraz z IonCurl portfolio FlexStyle powiększa się o kolejne urządzenie. Odpowiada ono na różne potrzeby włosów i sprawdza się na każdym etapie codziennej stylizacji.

Shark FlexStyle: wszechstronny system all-in-one do profesjonalnej stylizacji gorącym powietrzem.

Shark FlexStyle IonCurl: precyzyjnie zarysowane loki, więcej blasku i mniej puszenia się włosów. To najmocniejszy stylizator w rodzinie FlexStyle.

Shark Glam: multistyler, który łączy ceramikę z kontrolą temperatury i mocny strumień powietrza. Daje ogromne możliwości stylizacji i efekty, które cieszą oko.

Autor: SharkNinja/ Materiały prasowe