Przełomowa pielęgnacja przeciwzmarszczkowa. Nowe technologie w służbie pięknej cerze

Widoczne oznaki starzenia skóry, takie jak linie i zmarszczki, są konsekwencją zmian zachodzących na wielu poziomach jej struktury. Z wiekiem skóra stopniowo traci gęstość, jędrność i sprężystość, a komunikacja między komórkami, regulująca procesy odpowiedzialne za jej odnowę, ulega osłabieniu.

Istotną rolę odgrywa również macierz zewnątrzkomórkowa, która zapewnia skórze odpowiednie podparcie i wpływa na jej integralność strukturalną. Wraz z wiekiem zmienia się jej organizacja, co może prowadzić do stopniowej utraty gęstości, jędrności i objętości skóry. Proces ten może dodatkowo pogłębiać spadek poziomu nawilżenia, wpływając na jej wygląd i kondycję.

Przełom w nowoczesnej pielęgnacji anti-aging przynoszą technologie wykorzystujące czynniki wzrostu – zaawansowane mediatory biologiczne uczestniczące w komunikacji międzykomórkowej, które wspierają kluczowe procesy odpowiedzialne za kondycję skóry. Ich działanie koncentruje się na procesach zachodzących w skórze właściwej, w tym syntezie kolagenu i elastyny, pomagając przywrócić skórze większą gęstość, jędrność i sprężystość.

W nowej formule GROWTH FACTOR SERUM zastosowano przełomową biotechnologię bezpiecznie syntezowanych czynników wzrostu porównywalnych z ludzkimi, dzięki której serum wspiera naturalną macierz zewnątrzkomórkową skóry. Badania kliniczne potwierdziły, że skutecznie poprawia widoczną grubość, elastyczność i sprężystość skóry przywracając tym samym młodszy wygląd.

ZO SKIN HEALTH® GROWTH FACTOR SERUM

Klinicznie potwierdzona poprawa widocznej grubości i elastyczności skóry w 8 tygodni*

Zdaniem uczestniczek skóra wygląda na 6 lat młodszą już po 8 tygodniach**

Przywraca bardziej elastyczny i nawilżony wygląd

Poprawia wygląd linii i zmarszczek

Wspiera widoczną witalność skóry

KLUCZOWE SKŁADNIKI I TECHNOLOGIE:

Czynniki wzrostu porównywalne z ludzkimi - Innowacyjne połączenie 5 syntezowanych czynników wzrostu porównywalnych z ludzkimi (IGF-1, EGF, kwaśny FGF, zasadowy FGF i VEGF), które działają na rzecz redukcji widocznych oznak starzenia oraz wspierają odmłodzenie i witalność skóry.

EGF - sygnalizacja bezpośrednia, która zwiększa liczbę aktywnych komórek skóry dla lepszej odporności i regeneracji.

IGF-1 - sygnalizacja bezpośrednia, która pobudza aktywność fibroblastów dla jędrniejszej, mocniejszej skóry; działa synergicznie z EGF.

Kwaśny FGF - sygnalizacja bezpośrednia, która zwiększa syntezę kolagenu i elastyny, widocznie poprawiając wygląd zmarszczek.

Zasadowy FGF - sygnalizacja bezpośrednia, która zwiększa produkcję hialuronianu dla lepszej elastyczności i jędrności.

VEGF - sygnalizacja bezpośrednia, która wspiera angiogenezę (tworzenie nowych mikronaczyń krwionośnych), poprawiając przepływ składników odżywczych dzięki tworzeniu nowych naczyń włosowatych.

Czynniki wzrostu pochodzenia roślinnego i enzymatycznego Działają synergicznie, przywracając gęstość, jędrność i widocznie mocniejszą skórę.

Czynnik wzrostu pochodzenia roślinnego - sygnalizacja pośrednia, która zwiększa ekspresję TGF-ß1 i wspiera produkcję kolagenu.

Czynnik wzrostu pochodzenia enzymatycznego - sygnalizacja pośrednia, która dostarcza NAG6P – budulec wykorzystywany przez skórę do tworzenia cząsteczek nawilżających, takich jak GAG i hialuronian.

DDBD (Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate) Tymczasowo redukuje widoczność linii mimicznych i przyczynia się do gładszego oraz bardziej wypoczętego wyglądu.

ZPRO® - Biomimetyczny kompleks białka serycyny, który przyczynia się do poprawy elastyczności skóry i jej lepszego nawilżenia.