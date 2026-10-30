Magia minimalistycznej pielęgnacji Samarité Podaruj prezent jak z bajki!

Unikalny koncept pielęgnacyjny, w myśl filozofii „Nie tworzymy więcej kosmetyków, tworzymy więcej możliwości!”, stawia na minimalizm, redefiniując pojęcie multifunkcyjności produktów.

Cztery ikony, pełnia pielęgnacji – co znajdziesz w Mini Basic Set?

Magia Samarité zaczyna się w słowiańskiej krainie, gdzie natura spotyka się z kobiecą intuicją, a bajkowa oprawa kosmetyków czyni je wspaniałym prezentem dla bliskich. I taki właśnie jest najnowszy Mini Basic Set zawierającym 4 bestsellery marki w wersji travel: Supreme Cleanser, Divine Elixir, Divine Cream oraz Supreme Balm i sam w sobie wygląda jak małe dzieło sztuki. Kosmetyki skrywają się w wyjątkowym opakowaniu w formie eleganckiej torebki, ozdobionej piękną kokardą i miejscem na osobistą dedykację dla obdarowanej osoby.

Supreme Cleanser, prebiotyczny żel do demakijażu, oczyszczania twarzy i ciała, czyli nadzwyczajny preparat do… oszczędzania czasu. Jedyny preparat, który łączy w sobie przeciwieństwa: dokładnie usuwa makijaż i zanieczyszczenia, a jednocześnie nie odziera skóry z naturalnej flory bakteryjnej niezbędnej do jej prawidłowego funkcjonowania. Nie ściąga skóry, nie podrażnia jej, nie szczypie w oczy i jest ultrawydajny.

Posiada aż 15 zastosowań: doskonale oczyszcza ciało i włosy, może być stosowany jako delikatny preparat do higieny intymnej, pomoże oczyścić akcesoria do makijażu, a nawet odnajdzie się w roli płynu do prania najdelikatniejszych tkanin.

Divine Elixir to prawdziwy aktywator młodości, który odpowiada aż 4 krokom koreańskiej pielęgnacji: działa jak tonik, lotion, esencja i maska w płachcie. Stanowi tajemne przejście pomiędzy oczyszczaniem a pielęgnacją, o którym mało kto wie! Jego misją jest uporządkowanie skóry i wyrównanie jej naturalnego pH, co potocznie nazywane jest przywróceniem ustawień fabrycznych skóry. Wykazuje samodzielną skuteczność działania, a jednocześnie jest aktywatorem kolejnych kroków pielęgnacyjnych.

Divine Cream, numer 1 w ofercie Samarité, to kultowy krem do twarzy 3w1: lekki jak krem na dzień, bogaty jak krem na noc i skuteczny, jak zaawansowany krem pod oczy. W pierwszej kolejności zaspakaja dotkliwe pragnienie nawilżenia, a następnie skupia się na konkretnych problemach, by przywrócić skórze 4 harmonie: nawodnienia, lipidów, regeneracji oraz naczynek. Efekt? Odmładza od pierwszego użycia oraz zapewnia efekt „juicy skin”. Jest niepodobny do żadnego innego, co czyni go niezastąpionym dla każdego rodzaju skóry kobiet i mężczyzn. Co więcej, jego budyniowa konsystencja sprawia, że makijaż spaja się ze skórą i wygląda świeżo przez cały dzień.

Supreme Balm to lipidowy balsam do ciała i twarzy, który nie zawiera wody i regeneruje skórę przez 48h. Ratunkowy preparat SOS na wszelkie problemy dermatologiczne oraz nadzwyczajny balsam do codziennej pielęgnacji od stóp do głów. Tworzy ochronną warstwę na powierzchni skóry, a jego unikatowość polega na tym, że wnika w głębsze warstwy naskórka działając nawilżająco i regenerująco nawet do 48h. Jest niezwykle multifunkcyjny, ma aż 24 zastosowania, można go używać m. in. jako produkt do ciała i twarzy, krem pod oczy, odżywkę na końcówki włosów, balsam do ust, olejek do masażu, a nawet jako lubrykant. Kiedy wszystko inne zawodzi, Supreme Balm pozostaje niezawodny.

Samarité zaprasza do świata… jak z bajki!

Bajka „Dar, którego nie przyniosła jaskółka” zabiera nas w niezwykłą podróż do trzech odległych krain, z których jaskółka przywozi wyjątkowe dary. Choć każdy z nich obiecuje coś niezwykłego, żaden nie odnajduje swojego miejsca w słowiańskim lesie. Ta pełna magii i refleksji opowieść przypomina o wartościach, które tak łatwo zagubić w codziennym pośpiechu:

prawdziwe piękno nie wymaga doskonałości,

w pogoni za byciem najlepszym można zatracić siebie,

kluczem do wolności jest prawda.

Wysłuchaj bajki, która w kojący sposób przeniesie Cię do magicznego świata Samarité i pozwoli na nowo odkryć piękno tego, co bliskie. Bo choć w poszukiwaniu wyjątkowych kosmetyków często kierujemy wzrok ku odległym zakątkom świata, nie zawsze dostrzegamy skarby, które powstają tuż obok nas – w Polsce.

Samarité jest jednym z takich odkryć - polską marką, prekursorem minimalistycznej pielęgnacji, która może zmierzyć się z każdym światowym brandem. Od 8 lat konsekwentnie podąża własną drogą, udowadniając, że prawdziwa wyjątkowość nie tkwi w mnogości produktów, lecz w ich jakości, wielofunkcyjności i przemyślanej prostocie. Zaledwie kilka kosmetyków, dziesiątki zastosowań i świat inspirowany słowiańską tradycją zielarską tworzą opowieść, w której nowoczesna pielęgnacja spotyka się z odrobiną magii.

Baśniowa oprawa sprawia, że poznawanie Samarité staje się czymś więcej niż doświadczeniem pielęgnacyjnym. To zaproszenie do świata beztroski, w którym można na chwilę zapomnieć o codziennym pośpiechu i przypomnieć sobie, że wszystko, co najcenniejsze, jest blisko. Czy naprawdę warto trwać w nieustającej pogodni za nowościami? Brzmi jak bajka? Tak. I to taka z happy endem!

Bo czasem niczym jaskółka trzeba przemierzyć osiem gór i osiem rzek, by odkryć, że prawdziwy skarb od początku był tuż obok.

Autor: Samarité/ Materiały prasowe