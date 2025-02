L’oréal Paris z nową globalną ambasadorką polskiego pochodzenia – Renée Rapp dołącza do składu marki

„Renée jest symbolem siły, odwagi i autentyczności. Jej wyjątkowy głos – zarówno artystyczny, jak i społeczny – idealnie współgra z wartościami L’Oréal Paris” – podkreśliła Delphine Viguier-Hovasse, Global Brand President L’Oréal Paris.

„Pamiętam, jak jako nastolatka oglądałam w sklepie półki z produktami L’Oréal Paris – więc to dla mnie niesamowity zwrot akcji, by dziś być częścią tej marki! L’Oréal Paris niezmiennie oferuje świetne produkty w wielu kategoriach – makijażu, pielęgnacji skóry, czy włosów… to była natychmiastowa zgoda! Jestem naprawdę podekscytowana, że mogę być częścią tak ikonicznej marki, która dociera do tak wielu osób na całym świecie.” – dodaje Renée Rapp.

Renée Rapp z każdym dniem zyskuje coraz większe uznanie nie tylko w świecie sztuki, ale także wśród osób, które szukają autentyczności i inspiracji do bycia sobą. W 2023 roku jej debiutancki album Snow Angel okazał się największym sukcesem sprzedażowym wśród debiutujących artystek, a jej zaangażowanie na rzecz równouprawnienia, inkluzyjności oraz zdrowia psychicznego wywołuje silne reakcje społeczne. Jej współpraca z L’Oréal Paris stanowi kolejny krok w promowaniu wartości, które są jej bliskie: inkluzyjności, autentyczności i siły kobiet.

Renée Rapp znana jest z także z ról w filmach – nowej wersji musicalowej „Wredne dziewczyny” czy serialu „Życie seksualne studentek”, które cieszy się w Polsce dużym uznaniem.

Renée dołączy do grona ambasadorek L’Oréal Paris na razie w kampaniach makijażowych na terenie Stanów Zjednoczonych od lutego 2025 roku.