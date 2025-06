L’Oréal Professionnel redukuje produkcję plastiku wraz z ulubionymi szamponami konsumentów w formacie REFILL

Paletki do konturowania twarzy – to moje top 4 w makijażu

Dlaczego marka L’Oréal Professionnel wprowadziła refille konsumenckie?

Jako światowy lider w branży fryzjerskiej, marka L’Oréal Professionnel już od dawna działa w pełni transparentnie w odniesieniu do 3 głównych wyzwań: wody, gospodarki o obiegu zamkniętym i energii. Marka zobowiązuje się do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko, stawiając zrównoważony rozwój w centrum swoich innowacji i pomagając w ustalaniu bardziej świadomych standardów konsumpcji dla branży. Zdecydowanie kierując się podejściem „Działamy” (ang. "We Act") wpisanym w DNA marki, L’Oréal Professionnel podejmuje konkretne kroki w celu zminimalizowania swojego wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości swoich produktów.

Działania te obejmują ambitne, mierzalne cele z jasno określonymi terminami na dalsze lata aż do roku 2030. Refille szamponów Serie Expert wprowadzone na rynek we wrześniu 2024 roku są doskonałym przykładem tego zaangażowania w działaniu, oferując bardziej zrównoważoną alternatywę, bez kompromisów w zakresie profesjonalnych rezultatów.

Refille – wygodne rozwiązanie dla konsumentów

Po udanym wdrożeniu refilli w formacie technicznym w 2023 roku (dostępnym wyłącznie dla salonów fryzjerskich, w których zużycie produktów jest największe), w kolejnym roku marka L’Oréal Professionnel rozszerzyła swoją ofertę o refille dla konsumentów. Teraz już każdy może korzystać z ulubionych szamponów, wygodnie uzupełniając butelki wielokrotnego użytku.

Mniej plastiku, więcej korzyści

Wskazane szampony L’Oréal Professionnel produkowane są w fabryce korzystającej w 100% z energii odnawialnej1 i wykorzystującej zamknięty obieg wody2. Butelki szamponów wykonane są w 95% z plastiku pochodzącego z recyklingu. Wprowadzenie refilli pozwala na dalszą redukcję zużycia plastiku – opakowania te zużywają aż o 73% mniej plastiku w porównaniu z tradycyjnymi butelkami.

Różnorodność gam

Refille szamponów w formacie konsumenckim dostępne są w ramach najbardziej popularnych gam marki, takich jak Metal Detox, Absolut Repair Molecular, Vitamino Color Spectrum, Absolut Repair, Vitamino Color, Scalp Advanced oraz Silver. Każdy z tych produktów zapewnia wysoką jakość profesjonalnej pielęgnacji włosów, a zastąpienie tradycyjnych butelek opakowaniami wielokrotnego użytku to nie tylko sposób na zmniejszenie ilości produkowanego plastiku, ale również istotny element budowania bardziej ekonomicznych nawyków konsumenckich.

Dlaczego warto wybrać refille Serie Expert?

Mniej plastiku: Opakowania uzupełniające to aż o 73% mniej plastiku w porównaniu ze standardowymi butelkami o pojemności 500 ml, co przekłada się na oszczędność rzędu 90 ton plastiku rocznie (czyli około 3 milionów plastikowych butelek).

Niższa cena: Refille to również oszczędność pieniędzy - ich cena jest o 15% niższa od ceny standardowych butelek.

Jakie inne działania marka L’Oréal Professionnel już wdrożyła w ramach programu „Działamy” (ang. "We Act")?

Wprowadzenie refilli to element globalnej strategii "We Act", w ramach której L’Oréal Professionnel podejmuje konkretne działania na rzecz ochrony środowiska. Marka koncentruje się na 3 głównych wyzwaniach: ograniczeniu zużycia wody, gospodarce o obiegu zamkniętym i energii odnawialnej.

i Autor: materiały prasowe L’Oréal Professionnel