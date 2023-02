Lśniące i pełne objętości włosy zimą? To możliwe!

Piękny gest Joe Bidena podczas wizyty w Kijowie. To, co założył na zawsze zostanie w pamięci Ukraińców

Odpowiednia ochrona

Koniec zimy tuż tuż, ale mroźna aura za oknem nie odpuszcza. To właśnie o tej porze roku powinniśmy skoncentrować się na odpowiedniej pielęgnacji i ochronie naszych włosów. To, o czym szczególnie powinniśmy pamiętać, wychodząc z domu, to… odpowiednie okrycie głowy. Skóra głowy jest bowiem narażona na zimne powietrze, które ją wysusza i osłabia cebulki włosów. Sprawia też, że tracą one blask i stają się bardziej kruche i matowe.

Nie bez znaczenia jest także odpowiednia pielęgnacja włosów zimą. Produkty z linii Nu Skin ReNu Hair wspomagają regenerację trzonu włosa i uszczelnianie osłonki, a także wzmacniają włosy, aby dodać im blasku i ułatwić układanie. W skład systemu wchodzą: Volumizing Shampoo, Volumizing Conditioner, Smoothing Shampoo, SmoothingConditioner i Hair Mask. Produkty te pomagają naprawić uszkodzenia mechaniczne i środowiskowe oraz zapobiegać ich powstawaniu.

Ratunek dla matowych włosów

Dla osób, które na co dzień mają problem z matowymi lub pozbawionymi objętości włosami, idealnie sprawdzi się Volumizing Shampoo. Szampon ten wyraźnie poprawia miękkość i sprężystość włosów, jednocześnie oczyszczając je z nadmiaru sebum i pozostałości produktów. Wszystko po to, aby nasze włosy stały się miękkie, czyste i lśniące. Produkt zawiera m.in. starannie wyselekcjonowaną mieszankę łagodnych środków oczyszczających na bazie roślin, które delikatnie usuwają pozostałości kosmetyków, a jego lekka formuła nadaje miękkości i sprężystości. Szampon warto stosować razem z odżywką Volumizing Conditioner, która pomoże w rozczesywaniu i rozplątywaniu niesfornych kosmyków oraz doda im miękkości i blasku bez ich obciążania. Uzupełnieniem tej pielęgnacji będzie ReNu Hair Mask. Właściwości tej maski uszczelniają, wygładzają i naprawiają wszystkie osłonki włosów, przywracając im miękkość i blask. Maska zawiera również mieszankę oleju kokosowego i pantenolu, która sprawia, że włosy wyglądają na zdrowe i odżywione.

Gładkie i miękkie

Zimą nasze włosy często stają się suche, puszą się i elektryzują. O tej porze roku opatulamy je bowiem nie tylko czapkami, ale także szalami, chustami oraz płaszczami, których materiał w kontakcie z włosem powoduje nadmierne elektryzowanie lub jego puszenie. Jak sobie z tym radzić? Oczywiście pielęgnącją. Wybierajmy produkty, które będą nawilżać i wygładzać nasze włosy. Jedną z propozycji może być Smoothing Shampoo. To doskonały wybór dla osób, które marzą o delikatnych oraz niepuszących się włosach. Produkt ma za zadanie wygładzić puszące się kosmyki, oczyszczyć je oraz nadać im miękkości i blasku. W połączeniu z odżywką Smoothing Conditioner pozostawia włosy gładkimi. Dodatkowa odżywka ta uszczelnia osłonki włosów, aby były bardziej błyszczące i pozostawały dłużej nawilżone – wszystko za sprawą formuły o niskim pH z kompleksem Moisture Sealing Complex. Aby pielęgnacja była kompletna sięgnijmy też po maskę do włosów ReNu Hair Mask, która pomaga naprawić uszkodzenia spowodowane farbowaniem, rozjaśnianiem, trwałą ondulacją i ogrzewaniem.

Nowy design w zgodzie ze środowiskim naturalnym

Wszystkie butelki szamponów i odżywek ReNu Hair Care zostały wyprodukowane w 100% z żywicy pokonsumenckiej (PCR), a nakrętki – z materiałów nadających się do recyklingu. Zmiana ta została wprowadzona zgodnie z założeniami firmy dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Firma Nu Skin zobowiązała się, że do roku 2030 wszystkie opakowania produktów będą nadawać się do recyklingu, odzysku, ponownego wykorzystania, a potencjalna ilość (generowanych) odpadów ulegnie ograniczeniu lub będą one w pełni odnawialne

i Autor: Materiały prasowe Nu Skin ReNu Hair Care

