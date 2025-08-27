Luksusowe płatki pod oczy w Biedronce za 20 zł! To odpowiednik drogich kosmetyków, które prasują zmarszczki i niwelują cienie pod oczami

Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
2025-08-27 15:55

Płatki pod oczy to jeden z tych kosmetyków, które zawsze warto mieć w łazience. Potrafią poprawić nasz wygląd w ciągu 15 minut. Niwelują cienie pod oczami, napinają zwiotczałą skórę i wygładzają zmarszczki. Jednak tego typu kosmetyki zazwyczaj są drogie, ale okazuj się, że można kupić odpowiednik w zdecydowanie niższej cenie w Biedronce.

Płatki pod oczy

i

Autor: Shutterstock
  • Odkryj hit z Biedronki: luksusowe płatki pod oczy Pilaten za 20 zł, porównywane do droższych marek.
  • Zawierają kolagen, kwas hialuronowy i drobinki złota, obiecując redukcję zmarszczek i cieni.
  • Poznaj, co sprawia, że ten tani kosmetyk zyskał popularność wśród influencerek.
  • Czy ten budżetowy zamiennik naprawdę działa cuda? Sprawdź opinie!

Płatki pod oczy z Biedronki to hit ostatnich miesięcy. Produkt koreańskiej marki Pilaten jest porównywany przez infulencerki do hydrożelowych płatków, których cena na stronie producenta wynosi 130 zł. W opakowaniu jest 60 sztuk, które wystarczają na 30 dni kuracji. Drogie płatki mają silne działanie liftingujące i nawilżające. Wiele internautek uważa, że podobne działanie ma produkt dostępny w Biedronce.

Płatki pod oczy z Biedronki

Hydrożelowe płatki pod oczy Pilaten są dostępne w Biedronce za nieco ponad 20 zł. W opakowaniu jest 60 sztuk. W składzie znajdziemy kolagen, który pomaga w poprawie elastyczności i jędrności skóry, redukując widoczność drobnych linii i zmarszczek. Jest tu także kwas hialuronowy, drobinki złota, które mają poprawiać mikrokrążenie i dodawać skórze blasku oraz peptydy. Płatki najlepiej nakładać rano, po umyciu twarzy. Powinny pozostać pod oczami około 15 minut. Po tym czasie zdejmujemy je i wklepujemy w skórę pozostałości kosmetyku. 

Płatki pod oczy z Biedronki. Opinie

Opinie na temat płatków pod oczy Pilaten są podzielone. Niektóre osoby chwalą je za szybkie i widoczne efekty, takie jak redukcja obrzęków i nawilżenie skóry. Inni natomiast uważają, że efekty są krótkotrwałe lub niewystarczające. Warto pamiętać, że skuteczność produktu może zależeć od indywidualnych cech skóry i regularności stosowania.

ZOBACZ TEZ: Wklepuję pod oczy każdego wieczora, a zmarszczki znikają jedna po drugiej. Nie wydałam dotąd więcej niż 5 zł. Sposób na zmarszczki pod oczami

Płatki pod oczy w Biedronce

i

Autor: Archiwum prywatne
Super Express Google News
Stryjenka Stefa miałaby w tym quizie 10/10. Czy wiesz, kto jest kim w rodzinie? Jeśli zdobędziesz połowę punktów, to biegnij do babci na korepetycje
Pytanie 1 z 10
Na rozgrzewkę coś łatwego. Szwagier to:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIEDRONKA
PROMOCJA
zmarszczki wokół oczu