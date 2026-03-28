Lush nawiązał współpracę z organizacją Sea-Watch, aby wspierać swobodę przemieszczania się oraz misje ratunkowe na Morzu Śródziemnym

Od ponad dekady europejska polityka migracyjna prowadzi do śmierci ludzi na Morzu Śródziemnym. Od 2014 roku ponad 33 000 osób1 zginęło podczas prób dotarcia do bezpiecznego terytorium. Osoby uciekające przed wojną, przemocą i wyzyskiem są celowo powstrzymywane i przetrzymywane na morzu, a na granicach znacznie częściej spotykane są pushbacki i represje zamiast ochrony.

Jednak w 2015 roku organizacje zajmujące się poszukiwaniem i ratownictwem, takie jak Sea-Watch, wkroczyły do działania, oferując pomoc i przejmując rolę, którą powinny pełnić państwa europejskie.

W czasach narastającej nienawiści wobec migrantów oraz ich przetrzymywania i więzienia na całym świecie kampania zwraca uwagę nie tylko na realne zagrożenia, z jakimi mierzą się osoby poszukujące bezpieczeństwa, ale także na ich siłę, odwagę i pragnienie normalnego życia.

Partnerzy kampanii wyobrażają sobie świat, w którym każdy ma swobodę przemieszczania się. W duchu wspólnoty i solidarności nadzieje i marzenia osób przybywających oraz tych żyjących w Unii Europejskiej są w istocie bardzo podobne.

Rzeczniczka Sea-Watch, Giulia Messmer, komentuje: „Europejskie granice każdego dnia odbierają ludziom życie, ale nie są nienaruszalne. Śmierć na morzu jest wynikiem decyzji politycznych. Ta kampania pokazuje, że te decyzje można kwestionować. Witamy Lush jako partnera we wspólnym dążeniu do świata, w którym ratunek jest gwarantowany, a swoboda przemieszczania się jest powszechna. Stoimy razem, ponieważ solidarność między ludźmi nie kończy się na sztucznych granicach.”

W sklepach stacjonarnych Lush oraz online dostępny jest produkt w kształcie kamizelki ratunkowej, z którego dochód zostanie przekazany organizacji Sea-Watch na jej działania ratujące życie na morzu oraz wsparcie walki o bezpieczeństwo na lądzie.

Rescue to jasnoróżowa pianka do mycia ciała, która unosi się na wodzie i może być używana zarówno w wannie, jak i pod prysznicem. Pachnie mandarynką, bergamotką, cytryną oraz truskawkami. 75% ceny sprzedaży (po odliczeniu podatków) zostanie

przekazane partnerowi kampanii, organizacji Sea-Watch, która współpracuje również z innymi organizacjami wspierającymi osoby już po ich dotarciu na lą

