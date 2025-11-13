Lush przedstawia dwa wyjątkowe kalendarze adwentowe i wkład uzupełniający

W 2025 roku mija 30 lat od pierwszych świąt Lush – to doskonała okazja, by świętować w stylu 1995 roku. W tegorocznych kalendarzach adwentowych nie zabrakło retro hitów, uwielbianych przez fanów marki, natomiast kalendarz 29½ High Street, został zainspirowany wyglądem pierwszego sklepu Lush. Każdy z kalendarzy zachwyca dopracowanym, artystycznym opakowaniem, które można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Projekty stworzyli starannie wybrani artyści, których historie i inspiracje nadają kolekcji wyjątkowy charakter.

Lush Advent Calendar, czyli coroczny klasyk

Kalendarz adwentowy Lush jest w pełni wegański i zawiera 25 pachnących produktów, które wprowadzą w prawdziwie świąteczny nastrój. W jego wnętrzu znalazły się dostępne w stałej ofercie bestsellery, produkty z limitowanej świątecznej kolekcji oraz kosmetyki stworzone wyłącznie do tego kalendarza.

Projekt kalendarza powstał we współpracy z Shruti Gadhvi, artystką z Artbox London – organizacji charytatywnej, która wspiera artystów z niepełnosprawnościami intelektualnymi poprzez organizację warsztatów, wystaw, wyjazdów oraz możliwość sprzedaży i licencjonowania ich prac.

Inspiracją dla Shruti były kolory i kwiaty obserwowane podczas spacerów po Londynie i wakacyjnych podróży. Artystka połączyła motywy natury z pozytywnymi słowami i mandalami, tworząc projekt, który oddaje spokój i harmonię. Jak sama podkreśla, praca nad sztuką w tym duchu pozwala jej wyciszyć umysł i poczuć wewnętrzny przepływ energii.

i Autor: LUSH/ Materiały prasowe

29 ½ High Street, pełen produktów do kąpieli

29 ½ High Street to kalendarz adwentowy stworzony z myślą o wszystkich miłośnikach kąpieli. W środku można znaleźć szeroką gamę kul do kąpieli i kostek bąbelkowych które otulą zapachem, pomogą się zrelaksować i wprowadzą w ciepły, świąteczny nastrój.

Autorką projektu jest Sherrie Tilley z zespołu sklepu Lush Meadowhall. To absolwentka kierunku ilustracji na Sheffield Hallam University i członkini Chartered Society of Designers, która swoje artystyczne pasje rozwija w ramach programu Lush Gifts Talent Pool, promującego kreatywność pracowników marki.

Jak sama przyznaje, najbardziej inspirują ją projekty, w których może połączyć design postaci z opowiadaniem historii – nadając im życie, charakter i emocje. Jej projekt kalendarza to właśnie taka opowieść – pełna ciepła, radości i dziecięcej wyobraźni, która idealnie oddaje świątecznego ducha Lush.

i Autor: LUSh/ Materiały prasowe

Wkład uzupełniający do kalendarza adwentowego, czyli coś dla posiadaczy opakowań po poprzednich edycjach kalendarza

Wkład uzupełniający do kalendarza adwentowego, został stworzony z myślą o recyklingu i zrównoważonym rozwoju. To idealna propozycja dla osób, które w poprzednich latach korzystały z kalendarzy adwentowych Lush. Klienci mogą ponownie wykorzystać swoje pudełko i wypełnić je wkładem z 25 wegańskimi produktami. Wśród nich można znaleźć siedem kosmetyków stworzonych wyłącznie dla tego kalendarza, produkty retro i całoroczne bestsellery.

Projekt powstał w ramach programu Lush Gifts Talent Pool, a jego autorką jest Erin Stephen ze sklepu Lush Harrogate – absolwentka sztuk pięknych, określająca się jako artystka „wszechstronna”.

„Inspiracją do projektu była przytulna, świąteczna nostalgia. Wykorzystałam grafiki vintage, tworząc kolaże, a tło ożywiłam odrobiną nowoczesnego szaleństwa, tak aby całość przyciągała wzrok” – mówi Erin.