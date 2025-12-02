M·A·C VIVA GLAM przekazuje 1,3 miliona USD organizacjom działającym na rzecz walki z HIV/AIDS z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS

M·A·C Cosmetics z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS w 2025 roku przekazuje organizacjom działającym na rzecz walki z HIV/AIDS na całym świecie kolejną darowiznę 1,3 miliona USD – w ten sposób ogólna kwota przekazana przez markę w 2025 roku na wsparcie pozarządowych organizacji działających w zakresie prewencji, a także pomocy ludziom z HIV/AIDS wynosi już 3 miliony USD. Dowodzi to nieustannego zaangażowania marki w działania prewencyjne i zapewnienie szerszego dostępu do nich, jak również wsparcie społeczności w sytuacji, gdy liczba nowych zakażeń HIV wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie.

Od ponad 30 lat kampania M·A·C VIVA GLAM jest jedną z wywierających największy wpływ inicjatyw charytatywnych przeprowadzanych w branży beauty. Od pierwszej edycji w jej ramach zebrano już na całym świecie ponad 540 milionów USD i przekazano je na rzecz lokalnych organizacji charytatywnych, które działają na rzecz ludzi zarówno zarażonych wirusem HIV, jak i chorych na AIDS. Zebrane w tym roku pieniądze mają być głównie przeznaczone na cel ponownego zwiększania świadomości w zakresie zapobiegania zakażeniu, edukacji oraz sprawiedliwego dostępu do niej dla wszystkich.

Według najnowszego raportu przygotowanego przez Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) za rok 2024, globalna liczba przypadków zakażenia się wirusem HIV obecnie zamiast spadać niezmiennie utrzymuje się na wysokim poziomie, w związku z czym wymagane jest podjęcie natychmiastowych działań. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, marka M·A·C wykorzystuje w pełni swoje globalne zasięgi w mediach społecznościowych, aby podkreślać wagę edukacji w zakresie prewencji – od zasad bezpiecznego seksu i świadomość, jak ważne jest robienie testów na obecność wirusa HIV, aż po dostęp do profilaktyki przedekspozycyjnej (PrEP) i wykorzystanie zasobów w ramach lokalnych społeczności.

Marka M·A·C od wielu lat może liczyć na poparcie ze strony The Elizabeth Taylor AIDS Foundation (ETAF) oraz The Elton John AIDS Foundation (EJAF), czyli fundacji, które nieustannie działają na rzecz zapewniania wsparcia oraz dostępu do opieki zdrowotnej, a także ratujących życie informacji ludziom na całym świecie.

„Fundamentem działania The Elizabeth Taylor AIDS Foundation jest przeświadczenie, że każdy zasługuje na dostęp do mogących ocalić życie informacji oraz opieki” — mówi Catherine Brown, Executive Director w The Elizabeth Taylor AIDS Foundation. „Zaangażowanie marki M·A·C w działania zapobiegające nowym zakażeniom i upowszechnianie tego przesłania na skalę globalną pomaga w przezwyciężaniu barier, przez które najbardziej bezbronne społeczności są nadal narażone na wysokie ryzyko. Jesteśmy dumni, że nasza współpraca trwa już wiele lat”.

Anne Aslett, CEO w The Elton John AIDS Foundation dodaje, że „M·A·C VIVA GLAM pokazuje, co można osiągnąć, gdy branża beauty angażuje się w działania na szczytny cel. Dzięki tej kampanii od dekad bardziej słyszany jest głos społeczności LGBTQ+, ludzie zakażeni wirusem

HIV otrzymują wsparcie, a także dobitnie wyrażana jest niezgoda na stygmatyzację. Od tegorocznego Światowego Dnia Walki z AIDS zaczynając, naszym głównym celem jest skuteczne rozwiązanie problemu HIV/AIDS oraz wyeliminowanie związanej z nim stygmatyzacji społeczności LGBTQ+. Wspólnie będziemy pracować nad jego osiągnięciem”.

Kampania VIVA GLAM została stworzona, aby zwiększać świadomość i zbierać fundusze, przez założycieli marki M·A·C w 1994 roku, czyli w momencie, w którym epidemia AIDS zaczęła w coraz większym stopniu dotykać ich lokalnej społeczności. Cieszy fakt, że w ciągu ponad 30 lat kampania VIVA GLAM zebrała już ze sprzedaży swoich ikonicznych szminek VIVA GLAM Lipsticks ponad 540 milionów USD, które zostały przekazane na rzecz działających na całym świecie lokalnych organizacji charytatywnych.

„This Lipstick Protects – Ta szminka chroni”

Od pierwszego dnia, 100% środków uzyskanych ze sprzedaży pomadek VIVA GLAM Lipsticks jest przekazywane na kampanię M·A·C VIVA GLAM, która z kolei wykorzystuje je, aby wspierać organizacje charytatywne na całym świecie.

VIVA Heart (wcześniej VIVA GLAM I): Ta pomadka w intensywnym kolorze niebieskiej czerwieni została przygotowana z okazji pierwszej kampanii VIVA GLAM w 1994 roku, w odważny sposób wyrażając swoje wsparcie dla dotkniętych kryzysem AIDS osób w naszej społeczności.

VIVA Planet (wcześniej VIVA GLAM II): Zaprezentowana w roku 1997 szminka o stonowanym, różowo-beżowym odcieniu z migoczącym wykończeniem była bardziej subtelną propozycją dla wszystkich osób, które chciały wpierać działalność VIVA GLAM.

VIVA Empowered (wcześniej VIVA GLAM III): Najciemniejszy i najbardziej dramatyczny jak do tej pory kolor szminki VIVA GLAM, w odcieniu brązowej śliwki, pojawił się na scenie w roku 2000.

VIVA Equality: Pomadka stworzona z okazji 30. rocznicy kampanii VIVA GLAM – ciepły, stonowany odcień nude idealny do wszystkich tonacji skóry, dzięki czemu zwiększa szanse pozyskiwania nowych funduszy.

i Autor: MAC/ Materiały prasowe