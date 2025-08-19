Ma ponad 90-lat, a wygląda prawie jak nastolatka. Alexis z "Dynastii" pokazała się w kostiumie kąpielowym. Tak wygląda najbardziej stylowa seniorka na świecie?

Joan Collins, ikona ekranu, zasłynęła dzięki roli Alexis Carrington-Colby w serialu „Dynastia”.

Otrzymała Złoty Glob w 1983 roku i wciąż aktywnie działa zawodowo, a także towarzysko.

Jej życie prywatne to pięć małżeństw i burzliwe romanse, a obecnie jest w związku z Percym Gibsonem.

92-letnia gwiazda niedawno zachwyciła fanów zdjęciem w stroju kąpielowym – sprawdź, jak zareagowali!

92-letnia Joan Collins pozuje w kostiumie kąpielowym! WOW

Zapnij pasy, bo oto historia ikony, która rozpaliła ekrany i nie tylko! Joan Collins wbiła się do panteonu sław dzięki roli femme fatale Alexis Carrington-Colby w kultowej "Dynastii". To właśnie ta rola katapultowała ją na szczyt, przynosząc w 1983 roku upragnionego Złotego Globa i całą masę innych nominacji. Ale to nie wszystko! Jej aktorski talent olśniewa nas już od dekad i nic nie wskazuje na to, by ta gwiazda miała zamiar zgasnąć – wręcz przeciwnie, wciąż błyszczy na firmamencie zawodowym i towarzyskim!

A co dzieje się za kulisami życia tej divy? Przygotujcie się na rollercoaster emocji! Pięć małżeństw, burzliwe romanse... aż wreszcie znalazła przystań u boku Percy'ego Gibsona. Ich historia miłosna brzmi jak scenariusz filmowy – poznali się podczas pracy nad sztuką "Love Letters", gdzie on grał rolę producenta, a ona... no cóż, była po prostu Joan Collins!

Ale to nie koniec niespodzianek! Ta 92-letnia legenda jest mistrzynią social mediów. Ostatnio wrzuciła fotkę znad basenu, prezentując się w stroju kąpielowym z gracją i pewnością siebie, które mogłyby zawstydzić niejedną młodszą gwiazdę.

Fani dosłownie oszaleli! Komentarze mówią same za siebie:

"Jesteś legendą!"

"Zawsze piękna!"

"Jesteś inspiracją!"

Wygląda na to, że Joan Collins nie tylko podbiła telewizję, ale i serca milionów fanów na całym świecie. I jedno jest pewne – ta ikona jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa!

