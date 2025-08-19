On Turek, ona Amerykanka, a pomiędzy nimi bariera językowa! Wzięli ślub po miesiącu znajomości

34-letnia Natalie Badura z Seattle zaskoczyła internautów, biorąc ślub z 26-letnim Turkiem po zaledwie miesiącu znajomości.

Para poznała się na wakacjach w Turcji i pomimo bariery językowej, szybko poczuła silne połączenie, komunikując się przez translator.

Zdecydowali się na szybki ślub w styczniu 2025 roku, co wywołało szok wśród bliskich i falę krytyki w mediach społecznościowych.

Dlaczego Natalie nie żałuje swojej decyzji i co mówi o podążaniu za własnym szczęściem?

Miłość nie zna granic i... języka?

Czy to prawdziwa miłość? Natalie Badura to 34-letnia kobieta mieszkająca w Seattle. Jak podaje gazeta.pl od pewnego czasu Natalie zyskała pewną popularność na TikToku. Wszystko za sprawą dość nietypowego małżeństwa. Kobieta zdecydowała się na ślub z 26-letnim Turkiem zaledwie po miesiącu znajomości.

Jak opowiada Natalie poznała ona swojego męża na wakacjach w Turcji w grudniu 2024 roku. Muhammet Çelika już od początku miał być zafascynowany Natalie i szukał możliwości kontaktu. Miał on spytać się znajomego, jak może znaleźć profil kobiety na Instagramie. Dzięki tym wskazówkom mężczyzna w niedługim czasie nawiązał kontakt. Jak wspomina para, szybki stali się nierozłączni, mimo że dzieliła ich bariera językowa. Mężczyzna nie znał angielskiego i do komunikacji wykorzystywał narzędzie Google translator. - Chociaż prawie ze sobą nie rozmawialiśmy, była między nami niesamowita energia - powiedziała Natalie.

Para już od początku czuła, że ich relacja to coś więcej niż wakacyjny romans. Natalie planowała nawet przedłużyć swoją wizę turystyczną i zostać w Turcji dłużej. Jak się okazało taka procedura jest czasochłonna i o wiele szybszym rozwiązaniem jest... ślub. Zakochani postanowili nie czekać i wzięli ślub w styczniu 2025 roku, zaledwie po miesiącu znajomości. Nie było hucznej imprezy, a Natalie i Muhammet celebrowali ciastem i turecką herbatą.

Miłość po miesiącu znajomości. Jak zareagowali bliscy?

Natalie wspomina, że dla jej bliskich wiadomość o ślubie była niezłym szokiem. Po pewnych czasie jednak bliscy zaczęli wspierać kobietę. Nieco inaczej jest w przypadku mediów społecznościowych. Natalie chętnie dzieli się swoją historią na TikToku, a tam mierzy się z potężną krytyką. Pojawiają się głosy, że 34-latka szybko może pożałować swojej decyzji. - To moje życie i moje szczęście. Nie jestem tu po to, by podążać za czyimiś schematami i oczekiwaniami. [...] Czasami życie zaskakuje nas w najlepszy możliwy sposób, wtedy, gdy najmniej się tego spodziewamy - powiedziała Natalie cytowana przez portal gazeta.pl.