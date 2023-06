Magiczny krem przeciwzmarszczkowy w promocji Rossmanna. Tylko 13 zł, a zmarszczki będą skutecznie zniwelowanie. Eliksir młodości, która działa lepiej niż zabiegi u kosmetyczki

To najchętniej kupowane perfumy na świecie. Kosztują blisko 1000 zł, a my mamy boski zamiennik za 20 zł. Kupisz go w Lidlu. To zapach rozkoszy i niezależnej kobiety

Promocje w Rossmannie. Skuteczny krem na zmarszczki za mniej niż 13 zł

Obecne promocje w Rossmannie to możliwość kupienia ulubionych kosmetyków w niższych cenach. W najnowszej ofercie promocyjnej Rossmanna czeka na Ciebie szeroki wybór kosmetyków przeciwzmarszczkowych. Pielęgnacja przeciwstarzeniowa to jeden z najskuteczniejszych sposobów, by skutecznie spowolnić procesy starzenia się skóry. Regularnie wykonywana nie tylko opóźni powstawanie zmarszczek ale także wygładzi istniejące już bruzdy. W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz krem przeciwzmarszczkowy SORAYA Eliksir Młodości w cenie 12,49 zł. Jest to kosmetyki dedykowany skórze dojrzałej i posiada ona skuteczne składniki aktywne, które pobudzają i ujędrniają skórę. - Eliksir Młodości to kosmetyki do pielęgnacji cery dojrzałej łączące w sobie luksusowe, skuteczne i doskonale znane z działania anti-ageing składniki aktywne. To szlachetne formuły przywracające skórze nawilżenie, jędrność i gładkość. W każdym z kremów znajduje się olejowy ekstrakt ze złotej algi, która dzięki właściwościom antyrodnikowym i ochronnym działa przeciwstarzeniowo. Do tego dodaliśmy szlachetny i wyjątkowy malachit oraz składnik aktywny dopasowany do potrzeb skóry w danym wieku, uzyskując sensoryczne, bogate i skuteczne formuły - czytamy w opisie na stronie Rossmanna. Krem SORAYA Eliksir Młodości można stosować zarówno na dzień jak i na noc.

i Autor: Materiały prasowe Rossmann promocje

