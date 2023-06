Marzy Ci się chłód w mieszkaniu? Polacy notorycznie popełniają ten błąd w upały. Przez to w domu jest gorąco i duszno. Jak zapobiec nagrzewaniu się mieszkania?

Ocet to genialny środek do sprzątania ale z tym go nie łącz. Najgorsze połączenie, jakie możesz sobie wyobrazić. Poważne zagrożenie. Wystarczy kilka sekund i trafisz do szpitala

Pora roku, w której się urodziłeś zdradzi, na jakie choroby możesz zachorować. To nie astrologia, to nauka. Osoby urodzone o tej porze roku rzadziej chorują na serce

Sposoby na upały. Jak zapobiegać przegrzewaniu się mieszkania?

Lato to także wysokie temperatury. Upał w mieście bywają wyjątkowo trudne do zniesienia. W mieszkaniach bez klimatyzacji czasem ciężko wytrzymać. Niestety, klimatyzacja jest nadal stosunkowo droga, a także zużywa sporo prądu. Wiele osób próbuje walczyć z upałami otwierając okna. Wydawałoby się, że to naturalny sposób na ochłodzenie pomieszczenia. To błąd, latem powietrze jest nagrzane i zamiast przyjemnego chłodu do mieszkania wpada gorący żar. Eksperci przestrzegają, by w czasie upałów nie otwierać okien. Należy to robić dopiero późnym wieczorem kiedy temperatury spadają. Warto pamiętać o ich ponownym zamknięciu zanim na zewnątrz znów będzie robić się gorąco. Kolejnym powodem, że mieszkanie nagrzewa się latem jest gotowanie. Kiedy za oknami żar leje się z niebie lepiej zrezygnować z przygotowywania posiłków w piekarniku lub wielogodzinnego gotowania.

Jak chronić się przez upałami? Zabezpiecz okna

W czasie upałów warto zakryć okna. W ciemnych pomieszczeniach jest zdecydowanie chłodniej. W ostatnim czasie coraz bardziej popularne jest montowanie na oknach folii termicznej, która nie przepuszcza promieni słonecznych. To prosty trik, który sprawdzi się w przede wszystkim w mocno nasłonecznionych pomieszczeniach.

