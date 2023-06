i Autor: Shutterstock Z czym nie łączyć octu?

Tego nie rób podczas porządków

Ocet to genialny środek do sprzątania ale z tym go nie łącz. Najgorsze połączenie, jakie możesz sobie wyobrazić. Poważne zagrożenie. Wystarczy kilka sekund i trafisz do szpitala

Ocet to niezastąpiony pomocnik podczas domowych porządków. Radzi on sobie praktycznie ze wszystkim zabrudzeniami. Sprawdza się w przypadku usuwania spalenizny, pomaga w utrzymaniu czystości pralki, a nawet czyści łazienkę z kamienia. Mimo że ocet to naturalny środek do czyszczenia, to nie zawsze możemy używać do go woli i łączyć z innymi preparatami. Szczególnie niebezpieczne jest jedno połączenie. Dosłownie wystarczy kilka sekund, a możesz poważnie poparzyć sobie drogi oddechowe. Z czym nie łączyć octu?