Magiczny puder dla kobiet po 50-tce w promocji Rossmanna. Wygładza zmarszczki i pozostawia skórę aksamitną. Efekt gładkiej i jędrnej cery za jednym pociągnięciem

Promocje na kosmetyki do makijażu w Rossmannie. Magiczny puder, który wygładza skórę

Puder to jeden z najstarszych kosmetyków do makijażu. Pierwsze pudry używane były już w starożytności, a od ich stworzenie wykorzystywano między innymi sproszkowane rośliny, a nawet arszenik. Dzisiejsze pudry są nie tylko bezpieczniejsze, ale i skuteczniejsze. Dobry puder przedłuża trwałość makijażu oraz wygładza skórę pozostawiając ją idealnie gładką i aksamitną. Kobietom dojrzałym, którym zależy przede wszystkim, by nie podkreślać zmarszczek i suchości skóry, rekomendowane są pudry sypkie. Dzięki swojej sproszkowane formule nie wchodzą one w załamania skóry i wyglądają bardzo lekko. W promocji Rossmanna znajdziesz genialny puder sypki, który zminimalizuje widoczność zmarszczek oraz spektakularnie wygładzi cerę.

Zobacz także: Modna sukienka za 30! Takie cuda tylko w Pepco. Promocja, po której opadły nam szczęki. Ten model maskuje brzuszek i zmniejsza biodra

BOURJOIS Libre Loose Powder w promocji Rossmanna tańszy o połowę

BOURJOIS Libre Loose Powder to propozycja idealnie dla kobiet po 50-tce. Naturalne i lekkie wykończenie sprawia, że skóra prezentuje się zdrowo i nie wygląda na przesuszoną. Delikatnie różowy odcień maskuje wszelkiego rodzaju zasinienia na skórze. Wygładzające składniki zawarte w pudrze sprawiają, że cera prezentuje się jedwabiście i promiennie. Puder sypki BOURJOIS Libre Loose Powder w promocji Rossmanna kosztuje teraz 39,99 zł. To o połowę taniej niż wynosi jego cena regularna. Kosmetyk ten to niezastąpiony akcent końcowy makijażu, idealnie utrwala podkład i matuje skórę.

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Rossmannie