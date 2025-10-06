Makijaż do pracy. Co warto wiedzieć o biznesowym makijażu?

Pielęgnacja to Podstawa:

Zanim sięgniesz po kosmetyki kolorowe, pamiętaj o odpowiednim przygotowaniu skóry. Nawilżenie to absolutny must-have! Dobry krem nawilżający, serum i krem pod oczy to Twoi najlepsi przyjaciele. Skóra dobrze nawilżona wygląda młodziej, jest bardziej promienna, a makijaż lepiej się na niej rozprowadza i dłużej utrzymuje. Nie zapominaj również o ochronie przeciwsłonecznej – to najlepszy sposób na zapobieganie przedwczesnemu starzeniu się skóry.

KOSAS DreamBeam - Wygładzająca baza pod makijaż SPF 30

Krem do twarzy łączący ochronę przeciwsłoneczną SPF 30 PA++++ z bazą pod makijaż. Mineralny krem przeciwsłoneczny natychmiast wtapia się w skórę, tworząc idealną bazę pod równomierny makijaż. Poprawia wygląd cery, jednocześnie zapobiegając oznakom starzenia, nawilża i łagodzi, dzięki czemu skóra staje się bardziej miękka i elastyczna. Produkt jest wodoodporny i przeznaczony do skóry wrażliwej, hipoalergiczny i nie zatyka porów. Dostępny w Sephorze.

Lekki i Rozświetlający Podkład:

Ciężkie, mocno kryjące podkłady mogą osadzać się w drobnych liniach i zmarszczkach, przez co optycznie dodają lat. Zamiast tego wybierz lekki podkład rozświetlający lub krem BB/CC o delikatnym kryciu. Aplikuj go cienką warstwą, skupiając się na wyrównaniu kolorytu skóry. Jeśli masz miejscowe niedoskonałości, użyj korektora punktowo. Pamiętaj o dobraniu odpowiedniego odcienia – zbyt jasny lub zbyt ciemny podkład nie będzie wyglądał naturalnie.

SEPHORA COLLECTION BEST SKIN EVER - Podkład o naturalnym wykończeniu i trwałości

Już od pierwszej minuty i po jednej aplikacji podkład BEST SKIN EVER zapewnia idealne stopniowane krycie: od średniego po mocne. Koryguje niedoskonałości i zaczerwienienia, nie tworząc efektu maski. Naturalne satynowe wykończenie i niewyczuwalna konsystencja nadają Twojej cerze najpiękniejszy wygląd.

Delikatne Konturowanie:

Konturowanie może pomóc w zdefiniowaniu rysów twarzy, ale w przypadku makijażu do pracy dla 40-latki powinno być bardzo subtelne. Użyj matowego bronzera w chłodnym odcieniu i delikatnie omieć nim obszary pod kośćmi policzkowymi, wzdłuż linii włosów i po bokach nosa. Unikaj mocnych, graficznych linii. Rozświetlacz aplikuj oszczędnie na szczyty kości policzkowych, łuk kupidyna i pod łuk brwiowy – doda to świeżości i subtelnego blasku.

Sephora Collection CONTOUR STICK - kremowy sztyft konturujący

Chcesz doprowadzić swój makijaż do perfekcji? Nowy sztyft Contour Sephora Collection został zaprojektowany tak, aby pomóc wyrzeźbić twarz i uzyskać naturalny wyraz w kilka chwil! Rozdymiony lub wyraźny contouring - wybierz pożądany efekt. Łatwo mieszająca się konsystencja rozprowadza się stopniowo i idealnie rozciera. Wyrzeźb łatwo swoją twarz, podkreśl kości policzkowe, zarysuj nos i podkreśl żuchwę. Jedno pociągnięcie sztyftem i efekt gotowy!

Subtelne Róż na Policzkach:

Róż na policzkach to doskonały sposób na dodanie cerze zdrowego rumieńca i młodzieńczego wyglądu. Wybierz odcienie brzoskwiniowe, morelowe lub delikatne róże. Nakładaj go uśmiechając się, na jabłuszka policzków, i dokładnie rozetrzyj w kierunku skroni. Unikaj zbyt intensywnych kolorów i mocnego konturowania różem – ma on jedynie subtelnie podkreślać naturalny koloryt skóry.

YVES SAINT LAURENT Make Me Blush Bold Blurring Blush - Róż do policzków

Róż do policzków YSL, który redefiniuje pojęcie makijażu. To kolor, pielęgnacja i luksus w jednym. Unikalna formuła z dodatkiem skwalanu i ekstraktu z dzikiej róży dba o Twoją skórę, a jedwabista konsystencja idealnie się z nią stapia, zapewniając komfort i naturalny efekt. Całość dopełnia eleganckie opakowanie inspirowane światem haute couture.