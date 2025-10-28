Makijaż Igi Świątek. Podkład, w których zakochały się nie tlyko gwiazdy

W kampanii Lancôme, Teint Idole Ultra Wear stał się fundamentem makijażu Igi, doskonale podkreślając jej promienną cerę i emanującą energię. Za subtelny i lekki look tenisistki odpowiadała Ewelina Krasoń. Jej celem było wydobycie naturalnej świeżości skóry Igi oraz wyrazistości jej spojrzenia, zachowując przy tym spójność z jej autentyczną osobowością.

„Najważniejsze było podkreślenie świeżości skóry i spojrzenia, tak aby makijaż odzwierciedlał osobowość Igi – naturalną, pełną energii i charakteru” – wyjaśnia Ewelina Krasoń.

Efektem tej współpracy jest propozycja makijażu idealna dla kobiet, które cenią sobie minimalistyczne podejście, ale jednocześnie oczekują od swoich kosmetyków niezawodności i długotrwałego uczucia świeżości. Dzięki starannie dobranym produktom Lancôme, każda kobieta może odtworzyć ten lekki, nowoczesny i pełen życia look Igi Świątek.

Kluczowym elementem makijażu była nieskazitelna cera, którą Iga zawdzięcza podkładowi Teint Idole Ultra Wear. Produkt ten zapewnił równomierny koloryt skóry oraz zdrowy, naturalny blask bez efektu obciążenia. To właśnie jego lekka formuła i długotrwała trwałość sprawiają, że jest to idealny wybór dla aktywnych kobiet, które chcą wyglądać perfekcyjnie przez wiele godzin.

Makijaż w stylu Lancôme

LANCÔME Lancôme Teint Idole Ultra Wear - Podkład

Podkład Teint Idole Ultra Wear to Twój idealny towarzysz, gotowy stawić czoła każdemu wyzwaniu podczas intensywnego i zabieganego dnia. Jako najlepszy, długotrwały podkład zapewniający 24-godzinne krycie, zapewnia pełne, naturalne, matowe wykończenie, abyś mogła cieszyć się nieskazitelnym makijażem.

LANCÔME Teint Idole Ultra Wear All Over Concealer - Korektor

Przed Tobą Teint Idole Ultra Wear All Over Concealer: najnowszy korektor do twarzy o przedłużonej trwałości od Lancôme. Kosmetyk nie tylko idealnie tuszuje niedoskonałości, ale też pielęgnuje skórę i pozwala jej oddychać dzięki swojej nowatorskiej formule wzbogaconej o składniki odżywcze.

LANCÔME Teint Idôle Ultra Wear - Utrwalający puder prasowany

Utrwal makijaż na cały dzień z wygładzającym i matującym pudrem Teint Idôle Ultra Wear Skin Refining Setting Powder od Lancôme! Korzyści: - Błyskawicznie wygładza strukturę skóry - Zapewnia efekt miękkiego matu i kontroluje błyszczenie się - Utrwala makijaż na cały dzień bez ciastkowania - Umożliwia skórze oddychanie Co sprawia, że ten produkt jest wyjątkowy? Puder utrwalający Teint Idôle Ultra Wear Skin Refining Setting Powder łączy miękkie matowe wykończenie z całodziennym utrwaleniem.

LANCÔME Skin Idôle Juicy Blush

Lancôme Skin Idôle Juicy Blush to płynny róż do policzków, który łączy makijaż z pielęgnacją. Dzięki bazie serum z niacynamidem i witaminami wspiera nawilżenie i wygładzenie skóry. Naturalnie stapia się z cerą i utrzymuje się do 12 godzin*, zapewniając świeży, promienny wygląd.

LANCÔME Lash Idôle - Tusz do rzęs

Twój cel, wymarzone rzęsy - idealnie długie i pogrubione, bez sklejonych włosków i grudek. Taki zniewalający efekt gęstych rzęs uzyskasz z Lash Idôle. To zwiększający objętość tusz do rzęs od Lancôme, którego rewolucyjna formuła i innowacyjna szczoteczka zalotnie podkręcają i unoszą rzęsy od nasady aż po same końce.